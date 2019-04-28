На складе "Магнита" под Воронежем ликвидировали открытое горение

Воронежское спасатели ликвидировали открытое горение в здании регионального распределительного центра торговой сети "Магнит".

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 0.08 - загорелся крупный логистический комплекс сети в селе Нечаевка. К 4 часам огонь распространился на площади 42 тысячи квадратных метров.

- В тушении задействованы 125 человек и 50 единиц техники. На 8.00 - ликвидация открытого горения, - сообщили в ГУ МЧС по региону. - Тушение осложнялось большой площадью возгорания, специфической конструкцией здания, перебоями с водоснабжением, а также сильным боковым ветром.

Загоревшийся комплекс находится вдали от жилых домов, на пожаре никто не пострадал.