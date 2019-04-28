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28.04.2019 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На складе "Магнита" под Воронежем ликвидировали открытое горение

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежское спасатели ликвидировали открытое горение в здании регионального распределительного центра торговой сети "Магнит".

В Сургуте от крупного пожара пострадали дома и автомобили

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 0.08 - загорелся крупный логистический комплекс сети в селе Нечаевка. К 4 часам огонь распространился на площади 42 тысячи квадратных метров.

- В тушении задействованы 125 человек и 50 единиц техники. На 8.00 - ликвидация открытого горения, - сообщили в ГУ МЧС по региону. - Тушение осложнялось большой площадью возгорания, специфической конструкцией здания, перебоями с водоснабжением, а также сильным боковым ветром.

Загоревшийся комплекс находится вдали от жилых домов, на пожаре никто не пострадал.

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