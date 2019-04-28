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28.04.2019 21:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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Подо Ржевом будет построен мемориал советскому солдату
Текст: Элина Труханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(7852)
Подо Ржевом, где к 75-й годовщине Великой Победы, в 2020 году, будет построен мемориал советскому солдату, сейчас ведутся бетонные работы, устанавливаются сваи. Монтаж электрооборудования уже завершен, как и работы по подключению к интернету. В правительстве региона рассказали, что коллектив строителей в основном состоит из жителей Ржева и Ржевского района. Темпы работ сейчас опережают график на месяц.
Работа над скульптурой советского солдата идет полным ходом параллельно с подготовкой площадки памятного комплекса. Фото: Роман Щербенков

Для создания современной транспортной инфраструктуры у Ржевского мемориала предполагается провести реконструкцию подъездных путей.

В частности, планируется реконструкция километрового участка от трассы М-9 "Балтия" до деревни Хорошево с расширением его до четырех полос, устройством освещения и стоянки. Также на автодороге Москва - Рига вблизи мемориала будет установлен светофор и обустроены переходно-скоростные полосы.

Все это будет сделано до мая 2020 года. Второй этап строительства мемориала предполагает создание интерактивного музея, выставки военной техники, реконструкции линии фронта по местам сражений, зоны инсталляции, строительство часовни, парковой зоны и других объектов. На мемориале будут увековечены имена около 65 тысяч солдат.

- Это будет единственный масштабный мемориал советскому солдату, установленный на территории Российской Федерации. Все остальные подобные монументы находятся за границей. Для нас этот проект знаковый, Тверской области оказано большое доверие. Мы должны обеспечить очень высокий уровень ответственности на всех этапах, - поставил задачу губернатор региона Игорь Руденя.

Летом 2019 года должна быть готова модель центральной фигуры мемориала

В самом Ржеве в рамках подготовки к открытию мемориала запланирован ремонт дорог, капремонт домов, фасадов зданий, дворовых территорий и парковых зон по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды". В городе также отреставрируют обелиск советским воинам и прилегающую к нему парковую зону.

Фото: Роман Щербенков
Как перечислить деньги на строительство Ржевского мемориала

Параллельно с подготовкой площадки идет работа над скульптурой советского солдата. Летом 2019 года должна быть готова модель центральной фигуры мемориала в натуральную величину. Затем предстоит изготовление форм и отливка памятника из бронзы, которую предполагается закончить к концу года. Монтаж скульптуры запланирован на март 2020 года.

Идею создания Ржевского мемориала поддержал президент России Владимир Путин. Проект реализует Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства России и Беларуси, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. В ноябре 2018 года в месте строительства будущего мемориального комплекса открыт закладной камень.

264 миллиона рублей пожертвований уже собрано на строительство памятника

На строительство памятника собрано уже около 264 миллионов рублей пожертвований, сбор которых идет на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru. Также предусмотрено бюджетное финансирование проекта.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Ржевский мемориал советскому солдату
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