Под Владимиром при пожаре погиб школьник

Владимирские следователи устанавливают обстоятельства и причины гибели 12-летнего мальчика, сообщили в региональном управлении СКР.

Ребенок погиб в ночь на воскресенье в Гусь-Хрустальном районе. Сигнал о возгорании в СНТ "Сады-огороды" поступил к спасателям в 0.45. С огнем боролись два пожарных расчета. После того, как с огнем было покончено, сотрудники МЧС нашли под завалами тело мальчика.

- По предварительным данным, в субботу семья из трех человек приехала на отдых. Пожарили шашлык, вечером растопили печку-буржуйку и легли спать. Ночью мужчина проснулся от запаха дыма, попытался открыть дверь между комнатой и кухней, но не смог. Он разбил окно, помог выбраться жене и вылез сам. Дом охватило огнем, спасти ребенка не представлялось возможным, - рассказала представитель управления СКР по региону Ирина Минина.

Мужчина с порезами доставлен в больницу, поговорить с его женой следователи пока не могут - та находится в шоковом состоянии. В качестве основной причины пожара рассматривается неправильная работа печки.