Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье

Температура воздуха ночью в начале недели опустится до отрицательных значений, ожидаются заморозки.

Как передвает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, понижение температуры в московском регионе произойдет из-за антициклона. Так, в ночь на 29 похолодает до 0 в городе, по области до -3. 30 апреля воздух в ночные часы прогреется до +2. В среду, 1 мая, ночные показатели составят плюс 1-3 в Москве.

Синоптик добавил, что днем в понедельник ожидается до 12 градусов тепла в Москве, во вторник до 12-14 градусов. В среду, 1 мая, воздух прогреется до 16 градусов.