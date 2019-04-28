В Калужской области появились ясли для кратковременного пребывания детей

В Калужской области создали новую социальную услугу - кратковременный присмотр и уход для детей от двух месяцев. Такой проект команда чиновников Калужской области защитила по окончании обучения по программе Московской школы управления СКОЛКОВО и Агентства стратегических инициатив. В региональном правительстве обещают, что "няни на час" в Калуге появятся уже в этом году.

Маленьких малышей, не доросших до сада, многим родителям зачастую не с кем оставить даже на пару часов. Фото: AP

Наверное, каждая мамочка сталкивалась с ситуацией, когда надо отбежать на часок, а младенца оставить не с кем. Папа деньги зарабатывает, да и работающие бабушки могут помочь, как правило, только по выходным и вечерам. И то, если дети живут с родителями или те проживают неподалеку. А ведь есть много проблем, которые возникают именно в рабочее время. Тут каждая семья выкручивается как ­может.

Нанять няню в помощь маме далеко не всякой семье по карману, не говоря уже о квалификации и порядочности случайного человека.

В соседней Туле, к примеру, молодые мамы, подружившиеся в роддоме, договорились между собой, чтобы гулять с младенцами по очереди: пока одна смотрит за двумя колясками, вторая пытается "всюду успеть". Но, судя по их постам в соцсетях, это не всегда выход. В Калуге на сайтах объявлений также есть предложения от мамочек, находящихся в отпуске по уходу за своими детьми: привозите, посижу заодно и с вашим. И цены вроде невысоки - от 150 рублей в час, но, как правило, с припиской "слишком маленьких не беру".

- Цель проекта - не только создание доступной и качественной услуги по кратковременному присмотру и воспитанию детей, но и легализация рынка этих услуг, - заметил замгубернатора Калужской области Константин Горобцов.

К слову, по результатам опроса, проведенного в рамках создания проекта, выяснилось, что калужские семьи готовы завести второго и последующих детей, если будет "кому за ними присмотреть". Так, тридцать процентов женщин указали, что готовы родить ребенка, если будет кому его оставить на время частичной занятости - на 2-4 часа. К тому же в перечень услуг будут входить педагогический и медицинский присмотр не только за младенцами, но и за детьми-инвалидами подросткового возраста.

- Стараюсь не думать пока, как буду справляться, - рассказала "РГ" молодая мама Даша, ожидающая рождение второго ребенка. - Старшему сыну пять лет - уже большой, так мы его с коляской до садика проводим, а в группу сам пойдет - так многие делают. А в магазин как? До сих пор с ужасом вспоминаю: в Калуге эпидемия гриппа, а я с младенцем среди чихающих людей. Да что говорить, я послеродовое обследование у гинеколога прошла только, когда мама взяла отпуск и приехала мне помогать.

Новая социальная услуга для малоимущих семей будет бесплатной. Для остальных "няня на час" обойдется в 250 рублей. Как пояснили в региональном минсоцзащиты, нянь будут подбирать среди учащихся медицинского и педагогического колледжей Калужской области, а также в сообществах мам в соцсетях. Все претенденты на "Мэри Поппинс" должны будут пройти обучение в ГКУ КО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Содействие", ГАУ КО "Центр современного образования".

Некоммерческая организация - партнер станет центром, через который семьи смогут получить услуги нянь на короткий промежуток времени. Для родителей - потребителей этих услуг создадут специальный сайт - ИЩУНЯНЮ.РФ, на котором будет подробная информация о кандидатах - фото, копии сертификатов, дипломов…

Финансирование запланировано из областного бюджета - субсидии СОНКО, которые обеспечат зарплату нянь, медосмотры, транспортные расходы нянь и брендирование проекта. Плюс - родительская плата за дополнительные услуги.

Планируется, что пилотный проект стартует 1 сентября этого года. Пока в нем участвуют 43 семьи из категории нуждающихся и десять обученных нянь. Семьи отбирались по заявлениям родителей. Ожидается, что к 2021 году услуги более чем 250 нянь будут получать тысячи семей ежегодно.

Как вам это

Мариэль Волкова, председатель ассоциации руководителей детских организацией Петербурга:

- По моим сведениям, в Петербурге ясли не принимают детей на час или два. В основном на короткий срок детей оставляют в частных детских садах или с нянями. Я думаю, что вопрос с кем оставить ребенка, актуален для каждой семьи в любом городе.

Ирина Березина, мать дочерей-тройняшек, Челябинск:

- Это просто супер-инициатива! Особенно для таких семей, как наша - где нет дедушек и бабушек. Я когда после трех лет декретного отпуска на работу выходила, прямо в маршрутке расплакалась, потому что город впервые увидела. Ведь все это время просидела дома, гулять дальше дворовой площадки не уйдешь с такой большой коляской. Чтобы любую справку взять, мужу надо с работы отпрашиваться! А тут появляется возможность, что кто-то приедет и подменит хоть на часок! Какие молодцы!



Евгения Панкова, мать сына, Южно-Сахалинск:

- У нас в городе это предложение однозначно бы пользовалась спросом. Я сама с удовольствием обращалась бы к услугам няни на час. Главное, чтобы это был квалифицированный работник, которому можно доверять. Сейчас сыну нет еще трех лет, место в муниципальном саду нам пока не дали, а я уже вышла на работу. Занятость не полная, всего несколько часов в день, но мне каждый раз приходится просить родственников посидеть с ребенком.

Подготовили Вера Черенева, Михаил Пинкус, Юлия Коц.