В Москве изменят маршруты транспорта из-за репетиций парада Победы

Маршруты ряда автобусов и троллейбусов в Москве будут изменены 29 апреля и 4 мая будут изменены из-за репетиции парада Победы, сообщает официальный портал мэра. Укороченные схемы движения на многих маршрутах будут вводить с 15:30 до окончания мероприятий.

Впрочем, ночные маршруты поедут по измененным маршрутам с полуночи.

- Н1 пойдет от аэропорта Шереметьево до Тверской Заставы;

- Н2 - от Беловежской улицы до гостиницы "Украина";

- Н3 - от Уссурийской улицы до станции метро "Лубянка";

- Н4, Н5, Н7 - от остановок "Новокосино", "Каширское шоссе, 148" и "138-й квартал Выхина" до станции метро "Таганская";

- Н6 - от Осташковской улицы до станции метро "Лубянка";

- Н11 - от аэропорта Внуково до кинотеатра "Ударник".

Внимательнее нужно быть и пассажирам троллейбусов.

Так, № 35 с 15:30 пойдет от улицы Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода;

- № 43 - от Прибрежного проезда до проспекта Маршала Жукова, далее до Серебряного бора;

- № 54, 66 - от станции метро "Филевский парк" до станции метро "Краснопресненская";

- № 61 - от станции Московского центрального кольца Панфиловская до улицы Генерала Глаголева (по маршруту троллейбуса № 59).

Затронут изменения и многие дневные автобусные маршруты. Полностью с новыми схемами можно ознакомиться на mos.ru.