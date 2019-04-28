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28.04.2019 21:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве изменят маршруты транспорта из-за репетиций парада Победы

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Маршруты ряда автобусов и троллейбусов в Москве будут изменены 29 апреля и 4 мая будут изменены из-за репетиции парада Победы, сообщает официальный портал мэра. Укороченные схемы движения на многих маршрутах будут вводить с 15:30 до окончания мероприятий.

Впрочем, ночные маршруты поедут по измененным маршрутам с полуночи.

  • - Н1 пойдет от аэропорта Шереметьево до Тверской Заставы;
  • - Н2 - от Беловежской улицы до гостиницы "Украина";
  • - Н3 - от Уссурийской улицы до станции метро "Лубянка";
  • - Н4, Н5, Н7 - от остановок "Новокосино", "Каширское шоссе, 148" и "138-й квартал Выхина" до станции метро "Таганская";
  • - Н6 - от Осташковской улицы до станции метро "Лубянка";
  • - Н11 - от аэропорта Внуково до кинотеатра "Ударник".

Внимательнее нужно быть и пассажирам троллейбусов.

  • Так, № 35 с 15:30 пойдет от улицы Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода;
  • - № 43 - от Прибрежного проезда до проспекта Маршала Жукова, далее до Серебряного бора;
  • - № 54, 66 - от станции метро "Филевский парк" до станции метро "Краснопресненская";
  • - № 61 - от станции Московского центрального кольца Панфиловская до улицы Генерала Глаголева (по маршруту троллейбуса № 59).

Затронут изменения и многие дневные автобусные маршруты. Полностью с новыми схемами можно ознакомиться на mos.ru.

Военные парады 9 Мая пройдут почти в 30 городах России
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