В Москве изменят маршруты транспорта из-за репетиций парада Победы

Маршруты ряда автобусов и троллейбусов в Москве будут изменены 29 апреля и 4 мая будут изменены из-за репетиции парада Победы, сообщает официальный портал мэра. Укороченные схемы движения на многих маршрутах будут вводить с 15:30 до окончания мероприятий.
Впрочем, ночные маршруты поедут по измененным маршрутам с полуночи.
- - Н1 пойдет от аэропорта Шереметьево до Тверской Заставы;
- - Н2 - от Беловежской улицы до гостиницы "Украина";
- - Н3 - от Уссурийской улицы до станции метро "Лубянка";
- - Н4, Н5, Н7 - от остановок "Новокосино", "Каширское шоссе, 148" и "138-й квартал Выхина" до станции метро "Таганская";
- - Н6 - от Осташковской улицы до станции метро "Лубянка";
- - Н11 - от аэропорта Внуково до кинотеатра "Ударник".
Внимательнее нужно быть и пассажирам троллейбусов.
- Так, № 35 с 15:30 пойдет от улицы Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода;
- - № 43 - от Прибрежного проезда до проспекта Маршала Жукова, далее до Серебряного бора;
- - № 54, 66 - от станции метро "Филевский парк" до станции метро "Краснопресненская";
- - № 61 - от станции Московского центрального кольца Панфиловская до улицы Генерала Глаголева (по маршруту троллейбуса № 59).
Затронут изменения и многие дневные автобусные маршруты. Полностью с новыми схемами можно ознакомиться на mos.ru.