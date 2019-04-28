В нескольких километрах от Якутска, в поселке Жатай началось строительство судоверфи. На ее становление отведены очень сжатые сроки. Уже в 2022-м с ее стапелей сойдут первые суда, которые будут эксплуатироваться на реках северо-востока страны.

Жатайская судоверфь станет одним из ключевых звеньев в развитии восточного сектора Арктики. Ахиллесова пята этой обширной территории - отсутствие коммуникаций. Перевозки осуществляются в основном водным транспортом, но используемый флот устарел. Средний возраст теплоходов, курсирующих по Лене, Колыме, Яне и другим северным рекам, составляет 34 года. Якутские речники лучше всех знают, что им надо обновлять в первую очередь. Поэтому было принято решение строить верфь здесь, на месте.

Из федерального бюджета выделено 4,2 миллиарда рублей. С учетом финансирования из других источников на проект потратят более 5,7 миллиарда. Мощности верфи позволят ежегодно спускать на воду до 10 новых судов различного класса. Здесь же будут проводиться межнавигационное обслуживание и утилизация отслуживших свое теплоходов и барж.

- В 2021 году мы планируем закончить стройку и получить самую современную судоверфь, которая будет работать в кооперации с другими судостроительными предприятиями России. Предполагается производство широкой номенклатуры судов для перевозки грузов, включая углеводороды, - отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, принявший участие в торжественной церемонии закладки фундамента.

По мнению главы региона Айсена Николаева, судоверфь станет спасением для стареющего флота. "Якутия на долгие годы останется речной республикой. Именно от состояния и работы флота зависит жизнь многих людей, - подчеркнул он.

Судоверфь начали возводить не на пустом месте. С 1943 года в Жатае действовал судоремонтно-судостроительный завод, и поселок речников отстраивался вокруг него. Мощности предприятия устарели, но многое из существующей базы будет использоваться на новом производстве. К примеру, здесь уже начали делать судовые спасательные шлюпки. Кадры после соответствующей подготовки тоже будут набирать в Жатае.