В Приамурье полицейским пришлось стрелять при задержании нарушителя

В селе Екатеринославка Амурской области полицейские при задержании нарушителя применили табельное оружие.

Получив информацию о том, что по селу может разъезжать автомобиль с пьяным водителем за рулем, в Екатеринославку выехал наряд ГИБДД. На месте полицейские обнаружили стоящую посреди проезжей части машину. Пока разбирались с водителем, из-за ближайшего дома вышел мужчина и стал угрожать сотрудникам ножом. На требование прекратить противоправные действия он не реагировал.

"В соответствии со ст. 23 Федерального закона "О полиции", полицейский произвел предупредительные выстрелы из табельного оружия в воздух. Гражданин попытался скрыться, но был задержан, обезоружен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении пресс-службы Управления МВД России по Амурской области.

В отношении гражданина 1984 года рождения составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции". Материалы переданы в следственные органы.

В отношении водителя, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, также составлен административный протокол.

По факту применения сотрудником полиции табельного оружия проводится служебная проверка.