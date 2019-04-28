Новости

На складе "Магнита" под Воронежем ликвидировали открытое горение 11:15
Эксперты рассказали об опасности второго Чернобыля на Украине 11:00
"Зенит" - "Крылья Советов" - онлайн-трансляция матча РПЛ 10:55
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми 10:51
В Краснодаре суд оставил под стражей хирурга-"Франкенштейна" 10:46
Неймар ударил болельщика после финала Кубка Франции 10:36
В Уфе студент за рулем иномарки насмерть сбил пешехода 10:27
В Сургуте от крупного пожара пострадали дома и автомобили 10:20
Новосибирец сделал пасхальное яйцо высотой в миллиметр 09:58
В Приамурье полицейским пришлось стрелять при задержании нарушителя 09:53
В Петербурге по факту крушения катера возбуждено уголовное дело 09:41
СМИ узнали новые сроки возвращения Opel в Россию 09:28
В Британии предупредили о возможных терактах ИГИЛ на мировых курортах 09:24
Полиция штата Теннеси начала розыск подозреваемого в пяти убийствах 08:56
Арктический воздух принесет похолодание в Москву 08:33
Приамурским лесным пожарным помогут спасатели из Хабаровска 08:27
Видео: лестница влетела в лобовое стекло машины 08:20
Роспотребнадзор предостерег от поездок в Нигерию из-за лихорадки Ласса 08:03
Ученые рассказали, как не допустить активности "спящего" рака 07:10
Самолет авиакомпании EasyJet вынужденно приземлился в Манчестере 07:03
Крупный пожар произошел в Воронежской области 06:26
Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе 05:59
Четыре человека погибли при падении строительного крана в Сиэтле 05:26
Трамп выразил соболезнования по поводу стрельбы в синагоге 05:16
Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде 04:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
28.04.2019 09:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье полицейским пришлось стрелять при задержании нарушителя

Текст: Юрий Батин

В селе Екатеринославка Амурской области полицейские при задержании нарушителя применили табельное оружие.

Получив информацию о том, что по селу может разъезжать автомобиль с пьяным водителем за рулем, в Екатеринославку выехал наряд ГИБДД. На месте полицейские обнаружили стоящую посреди проезжей части машину. Пока разбирались с водителем, из-за ближайшего дома вышел мужчина и стал угрожать сотрудникам ножом. На требование прекратить противоправные действия он не реагировал.

На Ставрополье полиция остановила лихача стрельбой по колесам авто

"В соответствии со ст. 23 Федерального закона "О полиции", полицейский произвел предупредительные выстрелы из табельного оружия в воздух. Гражданин попытался скрыться, но был задержан, обезоружен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении пресс-службы Управления МВД России по Амурской области.

В отношении гражданина 1984 года рождения составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции". Материалы переданы в следственные органы.

В отношении водителя, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, также составлен административный протокол.

По факту применения сотрудником полиции табельного оружия проводится служебная проверка.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Крупный пожар произошел в Воронежской области
Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе
Стали известны подробности стрельбы в американской синагоге
Байден опередил Трампа в опросе избирателей
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми