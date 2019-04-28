В Забайкалье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за увеличения количества зарегистрированных лесных пожаров и установления сухой ветреной погоды.

Соответствующее постановление издал в субботу врио губернатора края Александр Осипов. Перед государственными и муниципальными органами власти поставлены задачи по предупреждению природных пожаров и их своевременной ликвидации в случае возгораний.

Краевому оперативному штабу по охране лесов от пожаров предписано ежедневно осуществлять координацию работы по ликвидации ЧС, используя все имеющие силы и средства. Органам местного самоуправления рекомендовано принять меры по недопущению проведения сельскохозяйственных палов, обеспечить устранение возникающих возгораний и ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Для отслеживания ситуации в Забайкалье будут организованы патрули и круглосуточные дежурства ответственных лиц. На период действия режима ЧС въезд в лесные массивы возможен только по пропускам, которые будут выдавать юридическим и физическим лицам, имеющим объекты в лесном фонде.