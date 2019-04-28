В Башкирии ветер снес часть кровли сельской больницы

28 апреля из-за сильного ветра пострадала кровля сельской участковой больницы села Петровское Ишимбайского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Выехавшие на место происшествия спасатели пришли к выводу, что причиной ЧП стал штормовой ветер, порывы которого в этот день достигали 18 километров в час. Он снес часть крыши больницы, в результате профнастил и деревянные конструкции упали на забор, огораживающий больницу. К счастью, никто не пострадал.

Сообщается, что теперь нуждается в ремонте кровля больницы площадью 90 квадратных метров. Временно этот участок крыши накрыли полиэтиленом. 29 апреля начнутся аварийно-восстановительные работы.

Накануне МЧС по Башкирии распространило предупреждение о штормовом ветре.