Многодетная мать добилась в суде снижения налога на дом в 16,5 раза

Многодетная мать Ольга Низамова из Барнаула создала настоящий налоговый прецедент: в Конституционном суде ей удалось добиться снижения налога на имущество в 16,5 раза. Теперь жители регионов, где этот налог еще начисляют по инвентаризационной стоимости, могут потребовать пересчитать его по кадастровой стоимости, если суммы в платежках зашкаливают. В Алтайском крае за пересчетом уже обратились 170 человек.

Суммы в платежках росли постепенно. Ольга Низамова обратилась в суд, когда платежи за дом, которому четверть века, выросли с 10 тысяч рублей до 47,5 тысячи. Фото: bet_noire / iStock

Семья Низамовых, воспитывающая троих детей, шесть лет назад приобрела дом в поселке Гоньба в пригороде Барнаула.

- Дом брали большой, чтобы всем хватило места, поэтому и налог на имущество оказался немаленьким, - рассказала корреспонденту "РГ" Ольга Низамова. - Сначала платили чуть больше десяти тысяч рублей, потом - пятнадцать, двадцать. Суммы росли каждый год, но когда в 2016 году пришел квиток на 47,5 тысячи рублей, я была шокирована. Мы не в элитном коттеджном поселке живем, а в обычном пригородном, к тому же расположенном за городской свалкой. И дом не новый - ему почти четверть века. Откуда взялась такая оценка недвижимости? Стали разбираться.

В Алтайском крае налог на имущество по-прежнему рассчитывают по инвентаризационной стоимости недвижимости. На расчет по кадастровой оценке регион перейдет только с 2020 года. Дом Низамовых четыре года назад оценили в 3,17 миллиона рублей, а для недвижимости дороже трех миллионов рублей в крае действует максимальная ставка налога - 1,5 процента от инвентаризационной стоимости. Вот налоговая служба и выставила многодетной семье 47,57 тысячи рублей. Ольга Низамова выяснила, что по кадастровой оценке их дом стоит меньше - 2,87 миллиона рублей. В этом случае применяют минимальную ставку 0,1 процента, и налог составляет всего 2,87 тысячи рублей - в 16,5 раза меньше!

- Получается: если бы наша семья жила в другом регионе, где уже перешли на расчет налога по кадастровой стоимости, мы заплатили бы менее трех тысяч рублей, а в Алтайском крае, где самые низкие зарплаты в стране, нам выставили почти 50 тысяч рублей, - удивляется мать троих детей.

Конституционный суд разрешил налогоплательщикам требовать пересчета налога на имущество

Низамовы посчитали это несправедливым и обратились в суд. Два года ушло на судебные тяжбы, и все безрезультатно: в крае все судебные инстанции отказали в пересчете налога, ссылаясь на действующие региональные нормы. Тогда Ольга обратилась в Конституционный суд РФ, посчитав, что в данном случае нарушены конституционные нормы о равных правах, свободах и обязанностях граждан. По ее мнению, при равных обязанностях налоговая нагрузка на равноценное имущество не может многократно различаться в зависимости от региона нахождения имущества. И Конституционный суд поддержал эту позицию.

"Налог, рассчитанный по инвентаризационной стоимости недвижимости, не может быть существенно больше, чем рассчитанный по его кадастровой стоимости. Иначе налогоплательщики могут оказаться в неравном положении. Поэтому, чтобы избежать несправедливого налогообложения имущества граждан, для расчета налога может применяться уже установленная для этой недвижимости кадастровая стоимость, даже если она официально еще не используется в регионе для целей налогообложения", - говорится в разъяснении КС РФ.

Самое главное, что Конституционный суд разрешил налогоплательщикам требовать пересчета налога на имущество, если они считают, что его суммы завышены. В региональном управлении Федеральной налоговой службы "РГ" подтвердили, что на основании постановления КС РФ от 15.02.2019 N 10-П жители края теперь могут обращаться за пересчетом платежей и возвратом излишне уплаченного налога за три предыдущих года - 2016-й, 2017-й и 2018-й. Правда, сделать это можно в том случае, если расчеты по инвентаризационной и по кадастровой стоимости разнятся в два и более раза.

Желающих пересчитать налог на свое имущество в крае оказалось немало.

- По состоянию на 23 апреля 2019 года в налоговые органы края поступило 170 обращений от граждан на перерасчет налога на имущество физических лиц, - отметила замначальника отдела налогообложения и имущества УФНС России по Алтайскому краю Елена Вахрушева. - Сейчас мы проводим проверку по всем этим заявлениям и, если все условия перерасчета соблюдены, то заявителям вернут излишне уплаченные суммы имущественного налога.

Ольга Низамова после победы в Конституционном суде получила письмо из УФНС о том, что ей аннулировали пени и штрафы по налогу на имущество, накопившиеся за годы судебных тяжб, - более семи тысяч рублей. Ей также пересчитают налог на имущество за 2015-2018 годы по кадастровой стоимости дома.

Но сколько в итоге придется заплатить, Низамовы пока не знают, потому что уведомление с новыми расчетами придет только в ноябре, когда подойдет очередной срок уплаты имущественных налогов за прошлый год.