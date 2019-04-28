Новосибирец сделал пасхальное яйцо высотой в миллиметр

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин создал одно из самых маленьких в мире пасхальных яиц - на грифеле автоматического карандаша.

Видео, на котором запечатлен процесс изготовления сувенира, художник выложил на своей странице в соцсети: грифель, зажатый в станке, крутится с высокой скоростью, а мастер удаляет все лишнее.

Высота микрояйца - один миллиметр.

Новосибирский Левша отмечает таким образом праздники не первый раз: к Дню космонавтики он разместил на маковом зернышке портрет Юрия Гагарина.