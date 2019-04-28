Полет нового российского авиалайнера сняли на видео

В Сети появилось видео перелета нового авиалайнера МС-21-300 из Иркутска в Ульяновск. Направлявшийся на покраску самолет провел в воздухе полтора часа, все бортовые системы отработали штатно, у экипажа замечаний нет. После нанесения ливреи лайнер нового поколения, рассчитанный на ближние и средние рейсы, перелетит в Раменское, где продолжит испытания.

В "большегрузной" версии 300 МС-21 превосходит по вместимости ближайших конкурентов: Airbus A320 и Boeing 737Max. Те могут перевозить 180 и 189 пассажиров, соответственно, а МС-21-300 - 211. Затраты на эксплуатацию российского самолета меньше на 6-7 процентов из-за хорошей аэродинамики и композитного крыла.

Сертификация нового лайнера и запуск его в серийное производство намечены на 2020 и 2021 год. А премьера самолета с обновленным пассажирским салоном произойдет уже скоро - на авиасалоне МАКС-2019.