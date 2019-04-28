В Москве умер Алексей Лебедь - бывший председатель правительства Республики Хакасия, младший брат генерала Александра Лебедя, полковник ВДВ, герой войны в Афганистане.

Ему было 64 года. В последнее время об Алексее Ивановиче было мало что слышно, он вел достаточно закрытый образ жизни, и о его кончине в одной из столичных клиник из-за внутреннего кровотечения стало известно из сообщения в соцсетях абаканского журналиста Алексея Кириченко.

Из большой политики Лебедь-младший ушел еще в 2011 году, когда он отказался по состоянию здоровья участвовать в выборах в Госдуму. До 2009 года Лебедь-младший 12 с лишним лет руководил Хакасией - сегодня одним из самых неблагополучных регионов Сибири. Здесь он оказался волею судьбы - в 1992 году 300-й гвардейский парашютно-десантный полк, которым командовал Алексей Лебедь, был передислоцирован в Абакан из Кишинева. Почему в то время герой-десантник, стал политиком, объяснять не надо - спрос на "сильных личностей" был велик, и уже в 1995-м Лебедь-младший стал депутатом Госдумы, а в конце 1996 года возглавил Хакасию.

То лихолетье в Хакасии вспоминают с содроганием, но, что удивительно, главу - Алексея Ивановича - в республике в этом не винят. Мол, "мужик он был хороший, ему просто не повезло оказаться не в то время не в том месте".

Алексей Лебедь умер за день до 17-й годовщины гибели его старшего брата, губернатора Красноярского края Александра Лебедя, который погиб при крушении вертолета. Похоронят экс-главу Хакасии на столичном Хованском кладбище в Москве во вторник, 30 апреля.