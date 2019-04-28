В Кемерове водитель маршрутки кормил с руки птицу во время движения

Пользователи соцсетей обсуждают видео, снятое одним из кемеровских автомобилистов.

На кадрах видно, как водитель маршрутного такси в Кемерове одновременно управляет транспортным средством и кормит птицу, высунув руку с кормом в окно.

По словам автора ролика, происходящее снято в районе остановки ДОСААФ. Рассмотреть регистрационный номер автобуса на видео практически невозможно, но не исключено, что сотрудники правоохранительных органов сумеют это сделать.

Комментируя видео, пользователи соцсети разделились на два лагеря: кто-то умиляется поведению доброго водителя, а кто-то переживает за безопасность пассажиров.