В Кемерове водитель маршрутки кормил с руки птицу во время движения

Пользователи соцсетей обсуждают видео, снятое одним из кемеровских автомобилистов.
На кадрах видно, как водитель маршрутного такси в Кемерове одновременно управляет транспортным средством и кормит птицу, высунув руку с кормом в окно.
По словам автора ролика, происходящее снято в районе остановки ДОСААФ. Рассмотреть регистрационный номер автобуса на видео практически невозможно, но не исключено, что сотрудники правоохранительных органов сумеют это сделать.
Комментируя видео, пользователи соцсети разделились на два лагеря: кто-то умиляется поведению доброго водителя, а кто-то переживает за безопасность пассажиров.