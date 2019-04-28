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28.04.2019 17:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кисловодске полицейский спас семью из горящей квартиры

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Отважный поступок участкового уполномоченного полиции Владимира Хнырева помог спастись из горящей квартиры четверым детям и их матери. Правоохранитель не побоялся войти в задымленное помещение, сообщила воскресенье официальный представитель МВД России Ирины Волк.

В Ставрополе обнаружили двух детей в заваленной мусором квартире

Владимир возвращался домой после службы, когда увидел, что в одной из квартир двухэтажного дома начался пожар. Он сразу же вызвал экстренные службы, оповестил жильцов о возгорании и ринулся в горящий дом.

- Войдя в задымленное помещение, сотрудник полиции обнаружил женщину и четверых детей, младшему из которых чуть больше года. Он помог им выбраться на улицу, после чего посадил в свой личный автомобиль, - сообщила Волк.

До момента, пока не приехали пожарные, Хнырев помог сохранить общественный порядок. Позже спасенная женщина поблагодарила Владимира за проявленный героизм.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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