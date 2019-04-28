В Кисловодске полицейский спас семью из горящей квартиры

Отважный поступок участкового уполномоченного полиции Владимира Хнырева помог спастись из горящей квартиры четверым детям и их матери. Правоохранитель не побоялся войти в задымленное помещение, сообщила воскресенье официальный представитель МВД России Ирины Волк.

Владимир возвращался домой после службы, когда увидел, что в одной из квартир двухэтажного дома начался пожар. Он сразу же вызвал экстренные службы, оповестил жильцов о возгорании и ринулся в горящий дом.

- Войдя в задымленное помещение, сотрудник полиции обнаружил женщину и четверых детей, младшему из которых чуть больше года. Он помог им выбраться на улицу, после чего посадил в свой личный автомобиль, - сообщила Волк.

До момента, пока не приехали пожарные, Хнырев помог сохранить общественный порядок. Позже спасенная женщина поблагодарила Владимира за проявленный героизм.