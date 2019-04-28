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28.04.2019,  
13:13
Текст:  Светлана Цыганкова

Десантный корабль "Петр Моргунов" выйдет в море в июне

Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов", который строится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", впервые выйдет в море в июне нынешнего года. К этому моменту закончатся электромонтажные работы и оборудование внутренних помещений.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Об этом телеканалу "Звезда" сообщил ответственный сдатчик заказа корабля Сергей Панфилов. Он добавил, что к концу следующего месяца по плану подойдут к завершению пусконаладочные работы, а к середине июня корабль будет готов выйти в море.

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" - второй в серии 11711. Первый - "Иван Грен", - прибыл к месту службы на Северный флот в конце прошлого года, совершив путь из Балтийска вокруг Скандинавского полуострова. Он прошел тогда четыре моря.

Что касается второго корабля серии - "Петра Моргунова", то его строительство начали 11 июня 2015 года. Спустили на воду 25 мая 2018 года. Водоизмещение - пять тысяч тонн, длина - 120 метров, ширина - 16,5. Экипаж - 100 человек. Большие десантные корабли этой серии могут нести 13 основных танков, 36 БТР или БМП, или 300 десантников. На вооружении - шестиствольные автоматические пушки калибра 30 миллиметров. Корабль оснащен транспортно-боевым вертолетом Ка-29.

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