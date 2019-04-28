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28.04.2019 16:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На набережной Петербурга прогремел взрыв

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на Октябрьской набережной произошел взрыв. Пострадал прохожий, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Невского района Петербурга.

Мужчина госпитализирован, его состояние выясняется. В администрации склоняются к мнению, что сработал снаряд времен Великой Отечественной войны.

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Сейчас на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они изучают все обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что снаряды времен Великой Отечественной войны, несмотря на тотальное разминирование территории, до сих пор находят в Петербурге и Ленинградской области. Эти объекты крайне опасны. Так, две недели назад житель Колпино погиб в своей квартире при попытке разобрать обнаруженную им на даче гранату 80-летней давности.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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