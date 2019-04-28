На набережной Петербурга прогремел взрыв

В Петербурге на Октябрьской набережной произошел взрыв. Пострадал прохожий, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Невского района Петербурга.

Мужчина госпитализирован, его состояние выясняется. В администрации склоняются к мнению, что сработал снаряд времен Великой Отечественной войны.

Сейчас на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они изучают все обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что снаряды времен Великой Отечественной войны, несмотря на тотальное разминирование территории, до сих пор находят в Петербурге и Ленинградской области. Эти объекты крайне опасны. Так, две недели назад житель Колпино погиб в своей квартире при попытке разобрать обнаруженную им на даче гранату 80-летней давности.