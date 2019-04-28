На севере Петербурга два человека погибли в автокатастрофе

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возле дома №1 по Лахтинскому проспекту автомобиль Kia Rio влетел в столб.

От удара погиб 32-летний водитель и пассажир легковушки. Еще трое пассажиров доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что иномарка ехала на большой скорости и за несколько секунд до наезда на столб пыталась обогнать автомобиль такси.