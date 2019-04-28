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28.04.2019 14:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Северном флоте зажгли свечи от лампады с огнем из Иерусалима

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

На борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков" и других кораблях Северного флота 28 апреля прошли молебны в честь Светлого Христова Воскресения.

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Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, богослужение состоялось и в Храме Николая Чудотворца, который был построен несколько лет назад на средства, собранные офицерами и служащими штаба Северного флота. Его провел настоятель Свято-Андреевского собора протоиерей Александр Козачук. В храме разместили и лампаду с благодатным огнем, привезенным из Иерусалима.

Праздничные службы прошли во всех православных храмах военных гарнизонов Северного флота, расположенных в Мурманской и Архангельской областях.

Пасхальные богослужения состоялись также в 50 войсковых храмах и молельных комнатах в соединениях и воинских частях Западного военного округа. Православные военнослужащие, которые дислоцированы на острове Валаам в Карелии, свободные от службы, смогли принять участие в ночном Пасхальном богослужении на территории монастыря.

По данным пресс-службы ЗВО, к православным относят себя около 80 процентов военнослужащих. Постоянно посещают храмы и соблюдают каноны около 25 процентов солдат и офицеров.

Кстати, на праздник военные повара подразделений материально-технического обеспечения Западного военного округа вместе с аутсорсинговыми организациями испекли более пяти тысяч куличей. Тесто замесили по 20 разным рецептам, использовав только натуральные продукты.

Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область СЗФО Карелия Празднование Пасхи
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