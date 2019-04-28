На затонувшем в Петербурге катере не хватало спасательных жилетов

На затонувшем в Петербурге прогулочном катере было всего восемь спасательных жилетов. При этом на судне находились девять пассажиров и членов экипажа, сообщает Северо-Западное Следственное управление на транспорте.

Когда катер проходил мимо Канонерского острова, у него заглох двигатель. Судно стало заполняться водой и затонуло за несколько минут. Восемь человек надели спасательные жилеты.

Их обнаружили прибывшие на место крушения спасатели. Одному человеку жилета не досталось. И спасатели не могут найти этого мужчину до сих пор.

Также в больнице умерла еще одна пассажирка катера.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Установлено, что катер принадлежит одному из пассажиров судна. Вместе с компанией друзей он направился на прогулку по Финскому заливу.