Под Петербургом найдены останки погибших в немецком концлагере

Под Петербургом обнаружено захоронение погибших в немецком концлагере. К настоящему моменту найдены останки 35 человек, но их может быть намного больше.

О том, что вокруг Ленинграда было организовано несколько десятков концлагерей пересыльного типа - там накапливали военнопленных и гражданских в трудоспособном состоянии для отправки на работы в Германию, - известно давно. Концлагерь для советских военнопленных был организован, например, в Выре - на месте старинной почтовой станции, где сейчас находится музей "Дом станционного смотрителя" в честь пушкинских "Повестей Белкина". Но вот о лагере в Тосненском районе до последнего времени сведений не было. Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе Западного военного округа, военнослужащие отдельного специального поискового батальона ЗВО начали работу в районе деревни Староселье Тосненского района после того, как там побывали "гражданские" поисковики.

- Они обнаружили первые останки в 2017 году, но сначала было непонятно, к какому периоду времени они относятся, - рассказал пресс-секретарь ЗВО Анатолий Фомичев. - Поэтому потребовалась экспертиза, и заключение о том, что эти люди погибли в 1940-е годы, было получено не так давно.

Сейчас найдены останки 35 человек, но точное количество станет известно после завершения поисковых работ - их может быть намного больше

На первом этапе велась так называемая поисковая разведка, которая подтвердила наличие массового захоронения. После этого на место обнаружения останков выдвинулись специалисты ЗВО. В документах военного времени о массовой гибели людей на этом месте информации нет. Но косвенное подтверждение существования немецкого концлагеря в деревне Покровское (прежнее название Староселья) специалисты нашли в письменных источниках, содержавших свидетельства очевидцев. Деревня была освобождена от немецко-фашистских войск в дни полного снятия блокады Ленинграда - 22 января 1944 года. Концлагерь к тому времени был эвакуирован.

- С осени 1941 года по конец 1943 года здесь действовал немецкий концентрационный лагерь пересыльного типа для военнопленных и гражданских лиц, рассчитанный на 300 человек, - рассказали в ЗВО. - Погибших военнопленных хоронили возле расположения лагеря, предварительно сняв с них одежду. По свидетельству очевидцев - жителей деревни, военнопленные содержались в нечеловеческих условиях: не получая нормальной пищи и обогрева в зимнее время.

По предварительным данным, тела умерших от такого обращения просто сбрасывали в ров. В частично раскрытой к настоящему времени стихийной могиле не найдено ни вооружения, ни остатков обмундирования, предметов личного быта или именных медальонов, что говорит о преднамеренном характере захоронения. Границы рва, его глубина пока точно не установлены, поэтому говорить о точном количестве погребенных в настоящее время тоже не приходится. Исследования и эксгумация займут все лето.

По завершении поисковых работ все обнаруженные останки с отданием воинских почестей будут захоронены на одном из воинских мемориалов в Ленинградской области.