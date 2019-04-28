Под Петербургом найдены останки погибших в немецком концлагере

Новости

На затонувшем в Петербурге катере не хватало спасательных жилетов 21:37
В Москве изменят маршруты транспорта из-за репетиций парада Победы 21:18
В США умер сенатор, создавший программу утилизации ядерного оружия СССР 20:50
Опубликовано видео с места взрыва на набережной Петербурга 20:38
Штормовой ветер повредил дома и здания в трех районах Башкирии 20:33
На Урал обрушились гололед и метели 20:12
На автошоу в Орле ВАЗ врезался в зрителей 19:36
Дочь Джонни Деппа сыграет в "Повелителе мух" в космосе" 19:31
В Башкирии ветер снес часть кровли сельской больницы 19:19
О "немцах", "японцах" и "перекупах". Мифы и заблуждения о подержанных авто 19:16
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон 19:07
Застрявшие в Гуанчжоу россияне отправились в Москву 18:58
На набережной Петербурга взорвался немецкий снаряд 18:50
В Екатеринбурге съели самый большой в мире пасхальный кулич 18:48
В Мурманской области спасли терпящих бедствие рыбаков 18:42
На НТВ стартует шоу с Владимиром Зеленским в качестве ведущего 18:36
Обидчик Квята на Гран-при Азербайджана оштрафован 18:23
Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии 18:21
В Казани машина сбила женщину, перебегавшую магистраль с коляской 18:06
Актрису Ирину Цывину похоронили под другой фамилией 18:05
Тренер "Лидса" заставил свою команду пропустить после спорного гола 18:01
Под Владимиром при пожаре погиб школьник 17:51
СМИ сообщили о росте цен на аренду квартир в России 17:42
Видео: российские военные научились ловить беспилотники сетями 17:33
В Бахчисарае усыновленных кошкой бельчат оставят в зооуголке 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
28.04.2019 20:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во рву в Тосненском

Под Петербургом найдены останки погибших в немецком концлагере
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(7852)
Под Петербургом обнаружено захоронение погибших в немецком концлагере. К настоящему моменту найдены останки 35 человек, но их может быть намного больше.

О том, что вокруг Ленинграда было организовано несколько десятков концлагерей пересыльного типа - там накапливали военнопленных и гражданских в трудоспособном состоянии для отправки на работы в Германию, - известно давно. Концлагерь для советских военнопленных был организован, например, в Выре - на месте старинной почтовой станции, где сейчас находится музей "Дом станционного смотрителя" в честь пушкинских "Повестей Белкина". Но вот о лагере в Тосненском районе до последнего времени сведений не было. Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе Западного военного округа, военнослужащие отдельного специального поискового батальона ЗВО начали работу в районе деревни Староселье Тосненского района после того, как там побывали "гражданские" поисковики.

- Они обнаружили первые останки в 2017 году, но сначала было непонятно, к какому периоду времени они относятся, - рассказал пресс-секретарь ЗВО Анатолий Фомичев. - Поэтому потребовалась экспертиза, и заключение о том, что эти люди погибли в 1940-е годы, было получено не так давно.

Сейчас найдены останки 35 человек, но точное количество станет известно после завершения поисковых работ - их может быть намного больше

На первом этапе велась так называемая поисковая разведка, которая подтвердила наличие массового захоронения. После этого на место обнаружения останков выдвинулись специалисты ЗВО. В документах военного времени о массовой гибели людей на этом месте информации нет. Но косвенное подтверждение существования немецкого концлагеря в деревне Покровское (прежнее название Староселья) специалисты нашли в письменных источниках, содержавших свидетельства очевидцев. Деревня была освобождена от немецко-фашистских войск в дни полного снятия блокады Ленинграда - 22 января 1944 года. Концлагерь к тому времени был эвакуирован.

Фото: Поисковое объединение "Дон"
Под Воронежем нашли экипаж самолета, погибшего 78 лет назад

- С осени 1941 года по конец 1943 года здесь действовал немецкий концентрационный лагерь пересыльного типа для военнопленных и гражданских лиц, рассчитанный на 300 человек, - рассказали в ЗВО. - Погибших военнопленных хоронили возле расположения лагеря, предварительно сняв с них одежду. По свидетельству очевидцев - жителей деревни, военнопленные содержались в нечеловеческих условиях: не получая нормальной пищи и обогрева в зимнее время.

По предварительным данным, тела умерших от такого обращения просто сбрасывали в ров. В частично раскрытой к настоящему времени стихийной могиле не найдено ни вооружения, ни остатков обмундирования, предметов личного быта или именных медальонов, что говорит о преднамеренном характере захоронения. Границы рва, его глубина пока точно не установлены, поэтому говорить о точном количестве погребенных в настоящее время тоже не приходится. Исследования и эксгумация займут все лето.

По завершении поисковых работ все обнаруженные останки с отданием воинских почестей будут захоронены на одном из воинских мемориалов в Ленинградской области.

Происшествия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

National Interest: США могут заключить временное соглашение с Россией
Названа причина крушения катера в Финском заливе
Крупный пожар произошел в Воронежской области
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми