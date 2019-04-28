Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе Санкт-Петербурга. На борту плавсредства находились девять человек.

Инцидент произошел в районе Канонерского острова. Восемь человек были спасены, доставлены на берег и переданы медикам для проведения осмотра. Еще одного человека считают пропавшим без вести. Ведутся его поиски, передает РИА Новости.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за сильного ветра. Маломерное судно могло застрять в рыболовных сетях, а затем перевернуться.

Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.