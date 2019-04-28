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28.04.2019 05:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе

Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе Санкт-Петербурга. На борту плавсредства находились девять человек.

Спасатели отыскали на Байкале катер, затонувший во время шторма

Инцидент произошел в районе Канонерского острова. Восемь человек были спасены, доставлены на берег и переданы медикам для проведения осмотра. Еще одного человека считают пропавшим без вести. Ведутся его поиски, передает РИА Новости.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за сильного ветра. Маломерное судно могло застрять в рыболовных сетях, а затем перевернуться.

Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

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