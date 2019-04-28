В Мурманской области спасли терпящих бедствие рыбаков

В Мурманской области спасли троих рыбаков на резиновой лодке, у которых заглох мотор. Данную информацию подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района.

ЧП произошло в воскресенье в районе Гавриловских островов у берегов Териберки в Баренцевом море. Трое рыбаков вышли на промысел на резиновой лодке. Но у них произошло ЧП - заглох мотор. Как рассказали корреспонденту "РГ" в Единой дежурно-диспетчерской службе, рыбаки смогли дозвониться по системе 112. В ЕДД Кольского района приняли вызов и сообщили всем службам.

Спасением рыбаков занимались сотрудники Морского спасательно-координационного центра. Они связались с проходящим рядом рыболовецким судном "Надежда", которое и приняло на борт терпящих бедствие рыбаков.

Никто при этом не пострадал.