В Петербурге введен бесплатный проезд на пригородных электропоездах для пенсионеров и еще пяти категорий льготников. Теперь без урона для кошелька доехать до своих садов и огородов смогут более миллиона человек. Как работают новые правила, проверил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Действующий градоначальник хоть и проверял бесплатный проезд, но заглянул и в кассу. Фото: gov.spb.ru

На платформе "Проспект Славы" действующий градоначальник встретился с пассажирами и поговорил с работниками станции. Новость про бесплатные билеты в городе обсуждают активно, основные вопросы, которые возникают, носят прикладной характер, например, какие документы нужно предъявлять на кассе. Чтобы разъяснить детали, на каждой станции появились подробные плакаты.

Больше всего садоводов волнует вопрос, на какой период будет распространяться льгота. Ранее в Петербурге льготники платили 10 процентов от цены билета с конца апреля до конца октября. Но этого времени было недостаточно, садовый сезон в регионе многие закрывают только в ноябре.

Александр Беглов заверил садоводов: льгота будет действовать круглый год, так что при желании можно будет поехать на дачу даже зимой. А сам бесплатный проезд введен со статусом "бессрочно".

Также глава города рассказал петербуржцам, что льгота также распространяется на "Ласточки", что особенно актуально для горожан, чьи сады находятся в псковском и выборгском направлениях.

Из бюджета Петербурга на организацию бесплатного проезда в этом году выделен 1 миллиард 800 миллионов рублей. Помимо пенсионеров воспользоваться льготой смогут ветераны труда, труженики тыла, ветераны военной службы, жертвы политических репрессий, матери-героини, а также родители, награжденные орденом "Родительская слава".

- Раньше, несмотря на льготу, билет не был таким уж дешевым. Так что это нововведение для пенсионеров просто замечательное, - поделилась своим мнением петербурженка Валентина Устинович.

Александр Беглов проехал на электричке от "Проспекта Славы" до Павловска, осмотрел вагоны, платформы и выразил мнение: железнодорожная инфраструктура нуждается в обновлении. Действующий глава города отметил, что с руководством "РЖД" уже достигнута договоренность о масштабной модернизации путей, обновлении платформ и строительстве новых объектов. Город со своей стороны также подключится к этой работе.

- Создадим совместные бригады, чтобы одним фронтом чистить, мыть, ремонтировать, приводить в порядок, - отметил Александр Беглов.

Врио губернатора также сообщил, что в ближайшее время в Петербурге появятся 28 новых локомотивов и 170 вагонов.

Кроме того, с 1 июня в Петербурге заработает единый проездной билет на метро, наземный транспорт и электрички, курсирующие в 30-километровой зоне от Северной столицы.