Новости

На Урал обрушились гололед и метели 20:12
На автошоу в Орле ВАЗ врезался в зрителей 19:36
Дочь Джонни Деппа сыграет в "Повелителе мух" в космосе" 19:31
В Башкирии ветер снес часть кровли сельской больницы 19:19
О "немцах", "японцах" и "перекупах". Мифы и заблуждения о подержанных авто 19:16
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон 19:07
Застрявшие в Гуанчжоу россияне отправились в Москву 18:58
На набережной Петербурга взорвался немецкий снаряд 18:50
В Екатеринбурге съели самый большой в мире пасхальный кулич 18:48
В Мурманской области спасли терпящих бедствие рыбаков 18:42
На НТВ стартует шоу с Владимиром Зеленским в качестве ведущего 18:36
Обидчик Квята на Гран-при Азербайджана оштрафован 18:23
Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии 18:21
В Казани машина сбила женщину, перебегавшую магистраль с коляской 18:06
Актрису Ирину Цывину похоронили под другой фамилией 18:05
Тренер "Лидса" заставил свою команду пропустить после спорного гола 18:01
Под Владимиром при пожаре погиб школьник 17:51
СМИ сообщили о росте цен на аренду квартир в России 17:42
Видео: российские военные научились ловить беспилотники сетями 17:33
В Бахчисарае усыновленных кошкой бельчат оставят в зооуголке 17:28
В Москве мужчина устроил стрельбу в кафе 17:21
В Кисловодске полицейский спас семью из горящей квартиры 17:11
У 39-летней актрисы Кристины Кузьминой диагностирован рак 17:10
Явка на выборах в Испании превысила 40 процентов 17:07
Учения НАТО "Весенний шторм" стартуют в Эстонии 29 апреля 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
28.04.2019 19:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

А с платформы говорят...

Александр Беглов проверил организацию бесплатного проезда в электричках льготных категорий петербуржцев
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(7852)
В Петербурге введен бесплатный проезд на пригородных электропоездах для пенсионеров и еще пяти категорий льготников. Теперь без урона для кошелька доехать до своих садов и огородов смогут более миллиона человек. Как работают новые правила, проверил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
Действующий градоначальник хоть и проверял бесплатный проезд, но заглянул и в кассу. Фото: gov.spb.ru Действующий градоначальник хоть и проверял бесплатный проезд, но заглянул и в кассу. Фото: gov.spb.ru
Действующий градоначальник хоть и проверял бесплатный проезд, но заглянул и в кассу. Фото: gov.spb.ru

На платформе "Проспект Славы" действующий градоначальник встретился с пассажирами и поговорил с работниками станции. Новость про бесплатные билеты в городе обсуждают активно, основные вопросы, которые возникают, носят прикладной характер, например, какие документы нужно предъявлять на кассе. Чтобы разъяснить детали, на каждой станции появились подробные плакаты.

Больше всего садоводов волнует вопрос, на какой период будет распространяться льгота. Ранее в Петербурге льготники платили 10 процентов от цены билета с конца апреля до конца октября. Но этого времени было недостаточно, садовый сезон в регионе многие закрывают только в ноябре.

Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Главы СвЖД и Екатеринбурга обсудили новые маршруты городской электрички

Александр Беглов заверил садоводов: льгота будет действовать круглый год, так что при желании можно будет поехать на дачу даже зимой. А сам бесплатный проезд введен со статусом "бессрочно".

Также глава города рассказал петербуржцам, что льгота также распространяется на "Ласточки", что особенно актуально для горожан, чьи сады находятся в псковском и выборгском направлениях.

Из бюджета Петербурга на организацию бесплатного проезда в этом году выделен 1 миллиард 800 миллионов рублей. Помимо пенсионеров воспользоваться льготой смогут ветераны труда, труженики тыла, ветераны военной службы, жертвы политических репрессий, матери-героини, а также родители, награжденные орденом "Родительская слава".

- Раньше, несмотря на льготу, билет не был таким уж дешевым. Так что это нововведение для пенсионеров просто замечательное, - поделилась своим мнением петербурженка Валентина Устинович.

Александр Беглов проехал на электричке от "Проспекта Славы" до Павловска, осмотрел вагоны, платформы и выразил мнение: железнодорожная инфраструктура нуждается в обновлении. Действующий глава города отметил, что с руководством "РЖД" уже достигнута договоренность о масштабной модернизации путей, обновлении платформ и строительстве новых объектов. Город со своей стороны также подключится к этой работе.

Электричка стала самым популярным транспортом между Москвой и областью

- Создадим совместные бригады, чтобы одним фронтом чистить, мыть, ремонтировать, приводить в порядок, - отметил Александр Беглов.

Врио губернатора также сообщил, что в ближайшее время в Петербурге появятся 28 новых локомотивов и 170 вагонов.

Кроме того, с 1 июня в Петербурге заработает единый проездной билет на метро, наземный транспорт и электрички, курсирующие в 30-километровой зоне от Северной столицы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

National Interest: США могут заключить временное соглашение с Россией
Названа причина крушения катера в Финском заливе
Крупный пожар произошел в Воронежской области
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми