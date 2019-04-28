В Петербурге раскрыли банду, угонявшую строительную технику

В Петербурге сотрудники полиции задержали шесть человек, которым вменяют кражу строительной техники и большегрузных автомобилей.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемым от 29 до 48 лет, пятеро из них в данный момент общаются с полицейскими, еще один отпущен под обязательство о явке.

Часть похищенного полицейским удалось найти дома у подозреваемых. Также был обнаружен грузовик Scania с полуприцепом, который, по версии следствия, использовался для перевозки украденного.

Сейчас полицейские выясняют судьбу остальной похищенной техники.