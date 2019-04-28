В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов. Почти год он боролся за жизнь. Новое обвинение по более серьезной статье уже предъявили в СК России его приемной матери. Расследование этого резонансного уголовного дела находится под личным контролем главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

ЧП произошло в августе прошлого года. Шестилетнего мальчика, который воспитывался в семье опекунов - близких родственников, избили до полусмерти. Ребенок попал в областную детскую клиническую больницу. Следственный комитет России возбудил уголовные дела как по факту истязания малыша, так и по халатности должностных лиц органов опеки и попечительства.

О чудовищном случае стало известно лишь после того, как мальчика с множественными телесными повреждениями доставили в больницу. По данным медиков, у него открытая черепно-мозговая травма, сломаны ребра, многочисленные синяки. В семье сначала пояснили, что ребенок, мол, упал с двухъярусной кровати. Но в ходе осмотра определили, что у мальчика есть многочисленные травмы, полученные еще до нынешнего ЧП. Следователи считают, что малыша систематически истязали.

Судьба у мальчишки несчастливая. Его мать лишили родительских прав сразу после того, как она напала с ножом на мужа. Женщину отправили отбывать срок, а ее сына взяла под опеку семья близких родственников, у которых трое собственных несовершеннолетних детей - трех, шести и тринадцати лет. Но даже после того, как биологическая мать вернулась из колонии, она практически не навещала своего ребенка.

Какие-то подробности этого скандального дела правоохранительные органы не раскрывают в интересах следствия. Но, как стало известно "РГ", по рассказам соседей опекунской семьи, они вообще не представляли, что в квартире живет еще один ребенок. Никогда его и не видели. А вот бывшие коллеги женщины-опекуна рассказали, что она называла мальчика обидным прозвищем.

Причем приемные родители, перед тем как взять ребенка в семью, прошли специальное обучение. Они даже советовались, в какой детский сад лучше определить ребенка. Специалисты городского органа опеки посещали семью, но ничего странного в поведении приемного ребенка не замечали.

Александр Бастрыкин пообе-щал, что по резуль-татам всех экспер-тиз будут наказаны не только непосредственные виновники трагедии, но и органы опеки

В избиении мальчика заподозрили 13-летнюю старшую дочь приемной семьи. Ее на время даже помещали в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Теперь в связи со смертью ребенка приемной матери, находящейся под домашним арестом, ужесточили статью. Ей инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Против женщины возбуждены уголовные дела по статье 117 УК РФ - истязание и 156 - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Александр Бастрыкин специально приезжал по этому поводу в Вологду, где пообещал, что после результатов всех экспертиз следствие сделает выводы не только по непосредственным виновникам этого чудовищного случая, но и по должностным лицам органов опеки и других инстанций, которые не смогли вовремя проконтролировать обстановку в приемной семье.