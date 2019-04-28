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28.04.2019 18:33
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счетом 4:2

Текст: Артур Нанян
Лидер Премьер-лиги "Зенит" одержал четвертую победу подряд. В матче 26-го тура питерцы обыграли на своем поле "Крылья Советов" - 4:2.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Буквально за несколько минут до встречи форвард хозяев Сердар Азмун получил повреждение. Он лежал на газоне, пока к нему не подбежали врачи и не помогли встать на ноги. Судя по лицу Азмуна, казалось, что он не сможет начать игру. Но иранец вышел на поле с первых минут. И, как стало ясно потом, сделал результат.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Владея огромным преимуществом, уже к 35-й минуте "сине-бело-голубые" забили три мяча. Дубль оформил Азмун, который с момента перехода из "Рубина" провел за новый клуб 13 встреч и забил 11 мячей. Еще один гол игроки "Крыльев" сами забили в свои ворота.

К чести самарской команды, она не собиралась сдаваться. Воспользовавшись расслабленностью хозяев, гости еще до перерыва дважды огорчили Андрея Лунева. Оба раза отличился бывший полузащитник "Зенита" Денис Ткачук.

Во второй половине "Крылья" заставили понервничать лидера Премьер-лиги, но вырвать хотя бы ничью они так и не смогли. При этом отметим, что концовку матча самарцы доигрывали вдесятером после удаления Рамиля Шейдаева. Ну а окончательный счет уже на 89-й минуте установил Игорь Смольников.

Одолев "Крылья", "Зенит" вновь увеличил отрыв от "Локомотива" до восьми очков. В следующем туре питерцы отправятся в гости к "Ахмату", а "железнодорожники" - к тульскому "Арсеналу".

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