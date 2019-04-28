"Краснодар" победил ЦСКА и вышел на третье место в первенстве

Новости

На затонувшем в Петербурге катере не хватало спасательных жилетов 21:37
В Москве изменят маршруты транспорта из-за репетиций парада Победы 21:18
В США умер сенатор, создавший программу утилизации ядерного оружия СССР 20:50
Опубликовано видео с места взрыва на набережной Петербурга 20:38
Штормовой ветер повредил дома и здания в трех районах Башкирии 20:33
На Урал обрушились гололед и метели 20:12
На автошоу в Орле ВАЗ врезался в зрителей 19:36
Дочь Джонни Деппа сыграет в "Повелителе мух" в космосе" 19:31
В Башкирии ветер снес часть кровли сельской больницы 19:19
О "немцах", "японцах" и "перекупах". Мифы и заблуждения о подержанных авто 19:16
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон 19:07
Застрявшие в Гуанчжоу россияне отправились в Москву 18:58
На набережной Петербурга взорвался немецкий снаряд 18:50
В Екатеринбурге съели самый большой в мире пасхальный кулич 18:48
В Мурманской области спасли терпящих бедствие рыбаков 18:42
На НТВ стартует шоу с Владимиром Зеленским в качестве ведущего 18:36
Обидчик Квята на Гран-при Азербайджана оштрафован 18:23
Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии 18:21
В Казани машина сбила женщину, перебегавшую магистраль с коляской 18:06
Актрису Ирину Цывину похоронили под другой фамилией 18:05
Тренер "Лидса" заставил свою команду пропустить после спорного гола 18:01
Под Владимиром при пожаре погиб школьник 17:51
СМИ сообщили о росте цен на аренду квартир в России 17:42
Видео: российские военные научились ловить беспилотники сетями 17:33
В Бахчисарае усыновленных кошкой бельчат оставят в зооуголке 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
28.04.2019 20:53
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" победил ЦСКА и вышел на третье место в первенстве

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
В воскресенье в центральном матче 26-го тура РПЛ "Краснодар" дома обыграл ЦСКА - 2:0 (1:0). Эта победа позволила "быкам" набрать 46 очков и выйти на третье место в первенстве, дающее путевку в Лигу чемпионов. Армейцы большую часть встречи провели в атаке, однако кубанцы удачно использовали свои редкие моменты.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Ровно год назад (а точнее, 22 апреля 2018-го) армейцы и "быки" в Москве также определяли между собой, кто из них станет фаворитом на финише сезона в сражении за Лигу чемпионов. Ту встречу окрестили борьбой за 20 миллионов евро - эту сумму приносило уже само участие в групповом турнире главного европейского клубного турнира. А сегодня на кону - после решения УЕФА об увеличении призовых - уже стоят 50 миллионов.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
"Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счетом 4:2

Прошлогоднюю схватку столичная команда благодаря дублю на последних минутах нигерийца Ахмеда Мусы выиграла со счетом 2:1. А еще противостояние запомнилось тем, что в нем из-за нелепого "горчичника" не смог принять участие лучший бомбардир турнира Федор Смолов (судья Артем Чистяков, несправедливо лишивший форварда южан права выйти на поле, с тех пор в РПЛ больше не работает).

Поразительно, но история повторилась и на сей раз, да еще и в "двойном размере". В минувшую среду арбитр матча в Грозном, серьезно наказывавший кубанцев за любой жесткий стык, оставил их на встречу с ЦСКА вообще без обоих ключевых футболистов центральной зоны - капитана и защитника Александра Мартыновича, а также хавбека национальной сборной Юрия Газинского. Если же учесть, что по причине травм в запасе "быков" вообще практически не осталось игроков для выхода на замену, то оставалось лишь посочувствовать старшему тренеру Мураду Мусаеву. К тому же поражение лишало возможности "Краснодар" реально претендовать на место в тройке призеров РПЛ. В результате, чтобы уложиться лимит, на скамейке запасных остался левый защитник Рамирес, блиставший в последнее время. А место дисквалифицированных заняли давно не выходивший на поле исландец Фьщлусон и 19-летний Уткин.

А вот у его московского коллеги Виктора Гончаренко в распоряжении оказались все основные игроки и огромные возможности для маневра. Да и поддержка фанатов был обеспечена: в самый пока знойный день кубанской весны в Краснодаре приехали почти три тысячи поклонников красно-белых. И нередко они перекрикивали 34-тысячную арену хозяев поля.

Пропускавшие в дебюте всех последних встреч "быки" на сей раз начали лихо, проведя с помощью Вандерсона два острых выпада по правому флангу. И если замкнуть первый прострел первый прострел Игнатьеву не хватили полшага, то следующую передачу (она началась с неудачного выноса Акинфеева) бразильца форвард преобразовал в удар в сторону ворот. Мяч по пути задел Васина, и Уткин с четырех метров не промахнулся - 1:0, 7-я минута.

Кстати, это первый мяч юного воспитанника академии "Краснодара" в премьер-лиге.

Гости усилиями Влашича, Ахметова и Фернандеса незамедлительно взяли игру под свой контроль, однако их форвардам Чалову и Сигурдссону в штрафной кубанцев завершать комбинации товарищей никак не удавалось.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
"Локомотив" дожал "Енисей" в концовке

При этом давление армейцев на ворота хозяев временами становилось угрожающим: черно-зеленые, оставшись вообще без мяча, удерживали напор гостей с немалым трудом. Причем к перерыву по "горчичнику" традиционно удостоились Каборе и Перейра - основные центральные полузащитники южан.

Во второй половине "быкам" и вовсе минут десять пришлось героически отбиваться уже в своей штрафной всем составом. Но первый же ответный выпад хозяев снова оказался голевым. Снова Вадресон справа вошел в штрафную и выложил мяч под удар Стоцкому, который метров с десяти вколотил его в левую от голкипера "девятку" - 2:0, 56-я минута.

Виктор Гончаренко тут же вместо третьего центрального защитника Набалкинв выпустил нападающего Эрнадеса. И осада крепости хозяев продолжилась по нарастающей. Но поймавший кураж 20-летний голкипер кубанцев Матвей Сафонов тащил все, что летело в створ его ворот. Впрочем, и Игорь Акинфеев (многие именно Сафонова называют его преемником в сборной России) однажды парировал в отчаянном броске выстрел Сулейманова.

ЦСКА отчаянно продолжал гнаться за спасением, но время утекало, а их многочисленные навесы и прострелы в штрафную южан в голы никак не трансформировались. А тут еще Влашич, прерывая опаснейший выпад Сулейманова, сбил игрока "Краснодара", получил второй "горчичник" и был удален с поля.

В результате "быки" одержали важнейшую для себя викторию, набрали 46 очков и обошли армейцев в турнирной таблице на два очка. И стали фаворитами в споре за бронзовые медали и путевку в Лигу чемпионов.

"Краснодар" - ЦСКА (Москва) - 2:0 (1:0).

Гол: Уткин, 7, Стоцкий, 56 - у "Краснодара".

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Стоцкий, Перейра, Каборе, Уткин (Сулейманов, 57), Вандерсон (Рамирес, 71), Классон, Игнатьев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев (Щенников, 46), Бекао, Васин, Набабкин (Эрнандес, 59), Влашич, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Чалов.

Предупреждения: Игнатьев, 34, Каборе, 41, Перейра, 44 - у "Краснодара"; Обляков, 25, Влашич, 45+1, 86 - у ЦСКА.

Удаление: Влдашич (две желтые карточки), 86 - у ЦСКА.

Судьи: Иванов, Усачев, Березнев (все - Ростов-на-Дону).

28 апреля. Стадион "Краснодар". 33 тысячи 515 зрителелй зрителей.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица ЮФО Краснодарский край Краснодар ЦФО Москва Чемпионат России по футболу - 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

National Interest: США могут заключить временное соглашение с Россией
Названа причина крушения катера в Финском заливе
Крупный пожар произошел в Воронежской области
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми