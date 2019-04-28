"Краснодар" победил ЦСКА и вышел на третье место в первенстве

В воскресенье в центральном матче 26-го тура РПЛ "Краснодар" дома обыграл ЦСКА - 2:0 (1:0). Эта победа позволила "быкам" набрать 46 очков и выйти на третье место в первенстве, дающее путевку в Лигу чемпионов. Армейцы большую часть встречи провели в атаке, однако кубанцы удачно использовали свои редкие моменты.

Ровно год назад (а точнее, 22 апреля 2018-го) армейцы и "быки" в Москве также определяли между собой, кто из них станет фаворитом на финише сезона в сражении за Лигу чемпионов. Ту встречу окрестили борьбой за 20 миллионов евро - эту сумму приносило уже само участие в групповом турнире главного европейского клубного турнира. А сегодня на кону - после решения УЕФА об увеличении призовых - уже стоят 50 миллионов.

Прошлогоднюю схватку столичная команда благодаря дублю на последних минутах нигерийца Ахмеда Мусы выиграла со счетом 2:1. А еще противостояние запомнилось тем, что в нем из-за нелепого "горчичника" не смог принять участие лучший бомбардир турнира Федор Смолов (судья Артем Чистяков, несправедливо лишивший форварда южан права выйти на поле, с тех пор в РПЛ больше не работает).

Поразительно, но история повторилась и на сей раз, да еще и в "двойном размере". В минувшую среду арбитр матча в Грозном, серьезно наказывавший кубанцев за любой жесткий стык, оставил их на встречу с ЦСКА вообще без обоих ключевых футболистов центральной зоны - капитана и защитника Александра Мартыновича, а также хавбека национальной сборной Юрия Газинского. Если же учесть, что по причине травм в запасе "быков" вообще практически не осталось игроков для выхода на замену, то оставалось лишь посочувствовать старшему тренеру Мураду Мусаеву. К тому же поражение лишало возможности "Краснодар" реально претендовать на место в тройке призеров РПЛ. В результате, чтобы уложиться лимит, на скамейке запасных остался левый защитник Рамирес, блиставший в последнее время. А место дисквалифицированных заняли давно не выходивший на поле исландец Фьщлусон и 19-летний Уткин.

А вот у его московского коллеги Виктора Гончаренко в распоряжении оказались все основные игроки и огромные возможности для маневра. Да и поддержка фанатов был обеспечена: в самый пока знойный день кубанской весны в Краснодаре приехали почти три тысячи поклонников красно-белых. И нередко они перекрикивали 34-тысячную арену хозяев поля.

Пропускавшие в дебюте всех последних встреч "быки" на сей раз начали лихо, проведя с помощью Вандерсона два острых выпада по правому флангу. И если замкнуть первый прострел первый прострел Игнатьеву не хватили полшага, то следующую передачу (она началась с неудачного выноса Акинфеева) бразильца форвард преобразовал в удар в сторону ворот. Мяч по пути задел Васина, и Уткин с четырех метров не промахнулся - 1:0, 7-я минута.

Кстати, это первый мяч юного воспитанника академии "Краснодара" в премьер-лиге.

Гости усилиями Влашича, Ахметова и Фернандеса незамедлительно взяли игру под свой контроль, однако их форвардам Чалову и Сигурдссону в штрафной кубанцев завершать комбинации товарищей никак не удавалось.

При этом давление армейцев на ворота хозяев временами становилось угрожающим: черно-зеленые, оставшись вообще без мяча, удерживали напор гостей с немалым трудом. Причем к перерыву по "горчичнику" традиционно удостоились Каборе и Перейра - основные центральные полузащитники южан.

Во второй половине "быкам" и вовсе минут десять пришлось героически отбиваться уже в своей штрафной всем составом. Но первый же ответный выпад хозяев снова оказался голевым. Снова Вадресон справа вошел в штрафную и выложил мяч под удар Стоцкому, который метров с десяти вколотил его в левую от голкипера "девятку" - 2:0, 56-я минута.

Виктор Гончаренко тут же вместо третьего центрального защитника Набалкинв выпустил нападающего Эрнадеса. И осада крепости хозяев продолжилась по нарастающей. Но поймавший кураж 20-летний голкипер кубанцев Матвей Сафонов тащил все, что летело в створ его ворот. Впрочем, и Игорь Акинфеев (многие именно Сафонова называют его преемником в сборной России) однажды парировал в отчаянном броске выстрел Сулейманова.

ЦСКА отчаянно продолжал гнаться за спасением, но время утекало, а их многочисленные навесы и прострелы в штрафную южан в голы никак не трансформировались. А тут еще Влашич, прерывая опаснейший выпад Сулейманова, сбил игрока "Краснодара", получил второй "горчичник" и был удален с поля.

В результате "быки" одержали важнейшую для себя викторию, набрали 46 очков и обошли армейцев в турнирной таблице на два очка. И стали фаворитами в споре за бронзовые медали и путевку в Лигу чемпионов.

"Краснодар" - ЦСКА (Москва) - 2:0 (1:0).

Гол: Уткин, 7, Стоцкий, 56 - у "Краснодара".

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Стоцкий, Перейра, Каборе, Уткин (Сулейманов, 57), Вандерсон (Рамирес, 71), Классон, Игнатьев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев (Щенников, 46), Бекао, Васин, Набабкин (Эрнандес, 59), Влашич, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Чалов.

Предупреждения: Игнатьев, 34, Каборе, 41, Перейра, 44 - у "Краснодара"; Обляков, 25, Влашич, 45+1, 86 - у ЦСКА.

Удаление: Влдашич (две желтые карточки), 86 - у ЦСКА.

Судьи: Иванов, Усачев, Березнев (все - Ростов-на-Дону).

28 апреля. Стадион "Краснодар". 33 тысячи 515 зрителелй зрителей.