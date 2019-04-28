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28.04.2019 17:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бахчисарае усыновленных кошкой бельчат оставят в зооуголке

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Бахчисарайском парке миниатюр усыновленные кошкой бельчата скорее всего останутся питомцами местного зооуголка и будут радовать посетителей. Об этом сообщил "РГ" директор парка Виктор Жиленко.

По его словам, бельчата осиротели после того, как в городе упало старое дерево. Когда рабочие начали его распиливать и вывозить, они обнаружили в дупле бельчат, которых видимо из-за испуга бросила мама. Грызунов принесли в зверинец местного парка миниатюр.

Фото: russian.rt.com
Видео: В крымском парке кошка усыновила бельчат

- Сначала, честно говоря, мы даже не знали, что с ними делать, такие они были крохотные. Наши ветеринары сказали, что не смогут выкормить таких маленьких бельчат даже пипеткой, потому что нет такого опыта, - рассказал директор парка Виктор Жиленко. - Но по счастливой случайности в этот же день кошка родила котят, и мы решили попробовать подложить ей еще троих осиротевших бельчат. И у нас все получилось. Они тут же присосались к ней, растолкав котят - видимо, изрядно проголодались.

Мурка только сначала оторопела от наглости рыжей мелюзги, а потом обнюхала чужаков и начала их вылизывать. В итоге обычная дымчатая кошка стала многодетной мамой троих приемных бельчат и четырех собственных котят!

Саму мамашу в результате поставили на довольствие зоопарка. И, как оказалось, она успешно справляется со своими обязанностями: за неделю рыжие питомцы сильно выросли, стали шустрыми и проворными.

Фото: Youtube.com
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- Но все-таки на всякий случай - вдруг молока у кошки окажется мало сразу для семерых детенышей, мы решили подкормить бельчат козьим молоком, - рассказывает Виктор. - Они с удовольствием сосут его из бутылочки.

После выкармливания кошкой у грызунов не будет опыта жизни на воле, и они скорее всего останутся питомцами зверинца Парка миниатюр.

- Конечно, постепенно будем расширять их рацион, - говорит Виктор. - Сейчас они совершенно не боятся человека. И если, когда вырастут, не перестанут доверять людям, будут приносить радость детям.

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