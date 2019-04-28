В Крыму встретили Благодатный огонь

В аэропорту крымской столицы встретили специальный борт с Благодатным огнем, который в Великую субботу сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь, самолет совершил посадку в 10.54. Благодатный огонь транспортировался в специальных лампах Дэви с соблюдением необходимых мер безопасности.

Около полудня Благодатный огонь торжественно встретят в Александро-Невском соборе Симферополя, в районе 15 часов он будет доставлен во Владимирский собор в Херсонесе.

Напомним, Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Он загорается ежегодно в храме Гроба Господня в Иерусалиме в канун Пасхи.