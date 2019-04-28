Контролировать автобусы на межрегиональных маршрутах поможет автоматизированная система взимания платы с большегрузов "Платон". Пока, правда, в пилотном режиме.

Как следует из подготовленного минтрансом документа, эксперимент пройдет в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах. Участие в нем добровольное и безвозмездное. На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.

Власти давно хотели использовать "Платон" для контроля за межрегиональными автобусами. Сегодня на этом рынке, по оценкам экспертов, 30-40 процентов занимают нелегальные предприниматели, не имеющие разрешения на перевозки.

На рынке межрегиональных автобусных перевозок 30-40 процентов компаний не имеют разрешения на перевозки

Напомним, что с 1 марта 2019 года автобусные перевозки пассажиров подлежат обязательному лицензированию. Речь идет о всех регулярных перевозках, организованных перевозках детей, перевозках корпоративным транспортом. Не нужны лицензии только на перевозки, выполняемые экстренными службами, автобусами федеральных органов исполнительной власти в области государственной охраны, Вооруженных сил, войск национальной гвардии РФ, а также перевозки, выполняемые автобусами без использования автодорог общего пользования.

Получить лицензию нужно до 29 июня 2019 года. Но перевозчики не спешат это делать. Как рассказал на последнем совещании в минтрансе руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин, из 98 тысяч потенциальных лицензиатов с заявлениями в Ространснадзор обратились лишь чуть более 13 тысяч. Выдано 4,5 тысячи лицензий.

В некоторых регионах перевозчики игнорируют получение лицензий. Например, в Тверской области выдано 5 лицензий, в Астраханской - 9, в Волгоградской - 4, в Мурманской области на 19 апреля не было выдано ни одной лицензии. Одна из главных причин такой пассивности перевозчиков - устаревший подвижной состав, годами не проходящий технического обслуживания. Понятно, что на такие автобусы лицензию не получить. А покупать новые дорого. Вот и тянут, надеясь, что про них не вспомнят. Но власти настроены решительно. "Считаю, что время уговоров и агитации прошло, пора переходить от слов к делу и обеспечить своевременную реализацию лицензирования автобусных перевозок", - отметил Виктор Басаргин. А если нет лицензии, то после 29 июня недобросовестных перевозчиков начнут активно штрафовать. Сначала на 400 тысяч рублей, а за повторное нарушение - конфискация транспортного средства или приостановление деятельности автопредприятия на срок до 90 суток.

Глава Ространснадзора также подчеркнул, что служба не ставит перед собой задачу препятствовать работе бизнеса путем санкций. Основная задача - предотвратить возможную критическую ситуацию, в которой могут оказаться перевозчики.

Выявлять нелегалов может помочь и "Платон". При этом глобальная цель минтранса - создание единой федеральной системы, обеспечивающей учет и контроль пассажиров, транспортных средств перевозчиков, бронируемых и продаваемых билетов на регулярных и заказных межрегиональных перевозках автотранспортом.

"Главная цель проекта - повысить уровень транспортной безопасности, снизить количество ДТП при помощи автоматизированного контроля режимов труда и отдыха водителей, соблюдения ими скоростного режима и норм транспортной безопасности, - пояснил "РГ" замминистра транспорта Алексей Семенов. - В рамках отработки эксперимента будет протестирована интеграция действующих государственных систем и существующих российских технологических разработок для автоматизации государственных контрольных функций. К юридически значимым данным о пассажирской перевозке и автоперевозчике будет предоставлен онлайн-доступ через многофункциональное бортовое устройство при помощи единого защищенного канала передачи информации".

Новый комплекс решений, по словам Семенова, повысит качество предоставляемых сервисов при оформлении и оплате билетов, позволит оптимизировать затраты перевозчиков и вытеснит не­легальных перевозчиков с рынка.