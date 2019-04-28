В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Ранее упоминалось о четырех погибших. Однако выяснилось, что в салоне автомобиля Kia помимо водителя находились еще четыре человека.

- Водитель не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с берега в реку Дон. В результате произошедшего все люди, находящиеся в машине, утонули,- уточнили в ведомстве. По факту ЧП сотрудники СК проводят проверку.

В настоящее время обнаружены тела трех погибших. Поиски остальных продолжаются.

По данным РИА Новости, сейчас на месте трагедии работают спасатели и водолазы. Кроме того, к реке был направлен кран на базе автомобиля "МАЗ" грузоподъемностью 15 тонн.

Напомним, трагедия произошла утром, неподалеку от города Константиновска, на правом берегу реки Дон.