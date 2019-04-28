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28.04.2019 16:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

Текст: Ирина Варламова (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

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Ранее упоминалось о четырех погибших. Однако выяснилось, что в салоне автомобиля Kia помимо водителя находились еще четыре человека.

- Водитель не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с берега в реку Дон. В результате произошедшего все люди, находящиеся в машине, утонули,- уточнили в ведомстве. По факту ЧП сотрудники СК проводят проверку.

В настоящее время обнаружены тела трех погибших. Поиски остальных продолжаются.

По данным РИА Новости, сейчас на месте трагедии работают спасатели и водолазы. Кроме того, к реке был направлен кран на базе автомобиля "МАЗ" грузоподъемностью 15 тонн.

Напомним, трагедия произошла утром, неподалеку от города Константиновска, на правом берегу реки Дон.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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