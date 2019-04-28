В Ростовской области застрелили водителя большегруза

В Ростовской области на трассе М-4 неизвестный несколько раз выстрелил в водителя грузовика, устранявшего поломку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

Трагедия произошла ранним утром, в Октябрьском районе области. Большегруз сломался и остановился неподалеку от города Шахты. Во время ремонтных работ к фуре, стоявшей на обочине, подошел неизвестный, он несколько раз выстрелил в водителя и скрылся в лесополосе.

По предварительной информации, большегруз с грузинскими номерами ехал в Москву. О приметах преступника сообщается, что он был в желтом жилете и рюкзаком.

В настоящее время объявлен план "Сирена", идет розыск убийцы, выполняются следственные действия.