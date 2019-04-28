Глава Югры поставила задачу вдвое снизить число смертей на дорогах

Новости

На складе "Магнита" под Воронежем ликвидировали открытое горение 11:15
Эксперты рассказали об опасности второго Чернобыля на Украине 11:00
"Зенит" - "Крылья Советов" - онлайн-трансляция матча РПЛ 10:55
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми 10:51
В Краснодаре суд оставил под стражей хирурга-"Франкенштейна" 10:46
Неймар ударил болельщика после финала Кубка Франции 10:36
В Уфе студент за рулем иномарки насмерть сбил пешехода 10:27
В Сургуте от крупного пожара пострадали дома и автомобили 10:20
Новосибирец сделал пасхальное яйцо высотой в миллиметр 09:58
В Приамурье полицейским пришлось стрелять при задержании нарушителя 09:53
В Петербурге по факту крушения катера возбуждено уголовное дело 09:41
СМИ узнали новые сроки возвращения Opel в Россию 09:28
В Британии предупредили о возможных терактах ИГИЛ на мировых курортах 09:24
Полиция штата Теннеси начала розыск подозреваемого в пяти убийствах 08:56
Арктический воздух принесет похолодание в Москву 08:33
Приамурским лесным пожарным помогут спасатели из Хабаровска 08:27
Видео: лестница влетела в лобовое стекло машины 08:20
Роспотребнадзор предостерег от поездок в Нигерию из-за лихорадки Ласса 08:03
Ученые рассказали, как не допустить активности "спящего" рака 07:10
Самолет авиакомпании EasyJet вынужденно приземлился в Манчестере 07:03
Крупный пожар произошел в Воронежской области 06:26
Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе 05:59
Четыре человека погибли при падении строительного крана в Сиэтле 05:26
Трамп выразил соболезнования по поводу стрельбы в синагоге 05:16
Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде 04:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
28.04.2019 10:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Югры поставила задачу вдвое снизить число смертей на дорогах

Текст: Елена Панова
Об этом Наталья Комарова заявила в ходе пленарной дискуссии "Безопасная дорога: цель известна, как достичь?" на всероссийской конференции по безопасности дорожного движения, которая прошла в Москве. По твердому убеждению губернатора, безопасность югорчан является базовым ориентиром для властей. Важно предотвратить возникновение дорожно-транспортных происшествий в местах их концентрации.
Фото: ФГБУ "ИНФОРМАВТОДОР" Фото: ФГБУ "ИНФОРМАВТОДОР"
Фото: ФГБУ "ИНФОРМАВТОДОР"

Сегодня показатель количества погибших в ДТП составляет в Югре 10 человек на 100 тысяч населения. Это меньше, чем в среднем по России - 12,4. Но это не повод сидеть сложа руки.

- К 2024 году показатель смертности на дорогах должен составлять не более 4, - подчеркнула Наталья Комарова. - Даже четыре гибели на 100 тысяч населения - это четыре жизни. Президент России поставил цель - нулевая смертность на дорогах.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Опыт Югры по созданию "умных" городов готовы перенять и другие регионы

В ходе конференции заместитель председателя правительства России Максим Акимов предложил вручать "антинаграды" отстающим регионам и их руководителям, что, по мнению губернатора Югры, является хорошей мотивацией.

Напомним, что Югра принимает участие в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в составе трех федеральных проектов: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Безопасность дорожного движения".

Еще одним приоритетным направлением в автономном округе, по словам Натальи Комаровой, является обучение детей правилам дорожного движения.

Расходы на реализацию портфеля проектов и достижение целевых показателей превышают 39 миллиардов рублей, а основным механизмом реализации является программа дорожной деятельности, дорожной сети городских агломераций на 2019-2024 годы.

В тему

В идеологию конференции "Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года" заложено создание коммуникационных площадок, на которых представители Министерств - транспорта, внутренних дел России, Федерального дорожного агентства и других ведомств - обсуждают вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. Сегодня реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" являются ключевой задачей дорожной отрасли. Конференция - эффективная площадка для формирования консолидированных предложений по повышению уровня безопасности дорожного движения, защите граждан от ДТП и ликвидации их последствий, совершенствованию законодательной базы.

Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Крупный пожар произошел в Воронежской области
Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе
Стали известны подробности стрельбы в американской синагоге
Байден опередил Трампа в опросе избирателей
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми