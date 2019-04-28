Глава Югры поставила задачу вдвое снизить число смертей на дорогах

Об этом Наталья Комарова заявила в ходе пленарной дискуссии "Безопасная дорога: цель известна, как достичь?" на всероссийской конференции по безопасности дорожного движения, которая прошла в Москве. По твердому убеждению губернатора, безопасность югорчан является базовым ориентиром для властей. Важно предотвратить возникновение дорожно-транспортных происшествий в местах их концентрации.

Сегодня показатель количества погибших в ДТП составляет в Югре 10 человек на 100 тысяч населения. Это меньше, чем в среднем по России - 12,4. Но это не повод сидеть сложа руки.

- К 2024 году показатель смертности на дорогах должен составлять не более 4, - подчеркнула Наталья Комарова. - Даже четыре гибели на 100 тысяч населения - это четыре жизни. Президент России поставил цель - нулевая смертность на дорогах.

В ходе конференции заместитель председателя правительства России Максим Акимов предложил вручать "антинаграды" отстающим регионам и их руководителям, что, по мнению губернатора Югры, является хорошей мотивацией.

Напомним, что Югра принимает участие в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в составе трех федеральных проектов: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Безопасность дорожного движения".

Еще одним приоритетным направлением в автономном округе, по словам Натальи Комаровой, является обучение детей правилам дорожного движения.

Расходы на реализацию портфеля проектов и достижение целевых показателей превышают 39 миллиардов рублей, а основным механизмом реализации является программа дорожной деятельности, дорожной сети городских агломераций на 2019-2024 годы.

В тему

В идеологию конференции "Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года" заложено создание коммуникационных площадок, на которых представители Министерств - транспорта, внутренних дел России, Федерального дорожного агентства и других ведомств - обсуждают вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. Сегодня реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" являются ключевой задачей дорожной отрасли. Конференция - эффективная площадка для формирования консолидированных предложений по повышению уровня безопасности дорожного движения, защите граждан от ДТП и ликвидации их последствий, совершенствованию законодательной базы.