На Урал обрушились гололед и метели

Уральский гидрометцентр продлил действие штормового предупреждения в Свердловской области. В ближайшие часы непогода накроет и соседнюю Челябинскую область, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС двух регионов.

- В ближайшее время ожидается сильный снег, метели, усиление ветра до 20-25 метров в секунду, - сообщили в чрезвычайном ведомстве. - В связи с осложнением дорожной обстановки автомобилистам рекомендуется ограничить использование личного автотранспорта, особенно на летней резине, пешеходам быть предельно внимательными и осторожными. В отдельных районах возможно установление временного снежного покрова.

Из-за сильного ветра МЧС рекомендует жителям обоих регионов ограничить работы на высоте, избегать шатких строений. Не рекомендуется парковать автомобили вблизи рекламных конструкций и деревьев.

При возникновении ЧП или аварийных ситуаций немедленно сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101".