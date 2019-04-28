В Екатеринбурге съели самый большой в мире пасхальный кулич

В Екатеринбурге светлый праздник Пасхи ознаменовался лютой непогодой, крестным ходом и угощением - все желающие могли получить кусочек самого большого в мире пасхального кулича. Рекорд зафиксировало Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд", сообщили в воскресенье организаторы акции.

- Представители агентства на три дня прилетели в Екатеринбург, чтобы зафиксировать все этапы приготовления нашего кулича, - сообщил руководитель фонда Святой Екатерины Александр Андреев. - Диаметром пять метров и высотой 1,8 метра он побил предшествующий рекорд Украины. Официально зарегистрированный вес нашего кулича составил 3769 килограммов!

На изготовление гиганта ушло полтонны изюма, 22 тысячи яиц, более 300 килограммов сливочного масла, 200 килограммов сахарной помадки и полторы тонны муки. На кулич нанесли изображение Екатеринбурга с городским прудом и будущим собором Святой Екатерины.

Попробовать кусочек пасхального рекордсмена смогли все участники крестного хода. По данным екатеринбургской епархии - около 20 тысяч человек, которые, несмотря на сильный ветер и мокрый снег собрались у Свято-Троицкого собора, откуда в четыре часа дня началось шествие.

Особенно несладко, по всей видимости, пришлось палестинским скаутам из городов Кфар-Ясиф и Сахнин которые с волынками, в сопровождении уральских барабанщиков возглавили молодежную колонну крестного хода. По завершении шествия всем желающим раздали Благодатный огонь, специально доставленный в Пасхальную ночь из Иерусалима.