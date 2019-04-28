В Сургуте от крупного пожара пострадали дома и автомобили

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа минувшей ночью произошел крупный пожар. По предварительным данным, огнем повреждены два дома и четыре автомобиля, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС региона.

- Сообщение о возгорании четырех автомобилей, бесхозного строения и жилого дома поступило в 00.15, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - На место происшествия выехали девять единиц техники и 30 огнеборцев. Пожар удалось локализовать лишь через час. Открытое горение было ликвидировано в 02.25. Причина возгорания пока не установлена.

Информации о возможных пострадавших пока не сообщается. Как сообщают очевидцы происшествия, существовала опасность взрыва газовых баллонов в жилом доме. Его жители пытались спасти имущество, помогали откатить технику. Тушение пожара осложнялась сильным ветром. А в соседней многоэтажке по улице Усольцева от жара полопались окна в квартирах.