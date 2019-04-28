Роспотребнадзор предостерег от поездок в Нигерию из-за лихорадки Ласса

Роспотребнадзор напомнил об опасности лихорадки Ласса, распространение которой зафиксировано в Нигерии. Данное вирусное заболевание нередко заканчивается летальным исходом. Смерть, как правило, наступает в течение двух недель после появления симптомов болезни.

За 2,5 месяца в Нигерии от лихорадки Ласса скончались 65 человек. Всего было зарегистрировано более 730 случаев инфицирования.

Лихорадка Ласса - опасная геморрагическая инфекционная природно-очаговая инфекция вирусной природы. Передается через еду или предметы обихода, загрязненные испражнениями грызунов. Может передаваться от человека к человеку при близком контакте, в том числе в больницах и лабораториях. Вакцина против нее не разработана. Основными мерами профилактики считаются борьба с крысами и защита пищевых продуктов и воды.