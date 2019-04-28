Россияне выиграли "серебро" юниорского ЧМ по хоккею

Финальный матч чемпионата мира по хоккею среди юниоров (игроков не старше 18 лет) между сборными Швеции и России завершился в овертайме в пользу скандинавской сборной - 4:3. "Тре крунур" впервые выиграла "золото" на этом уровне. Для российской команды это был первый финал за десять лет.

Те же соперники встречались на финише группового этапа, когда на кону стояло итоговое второе место в группе. Тогда хозяева турнира победили всухую - 3:0. Впрочем, россиянам это не помешало впервые за десять лет дойти до финального матча. По пути обыграв в серии буллитов главных фаворитов, американцев - на полуфинальной стадии. Кстати, на групповом этапе наши юниоры "звездно-полосатым" тоже уступили 3:6. Так что болельщикам оставалось надеяться на повторение истории.

Начало, впрочем, осталось за шведами. Лукас Реймонд на 10-й минуте показал шикарную технику, обманным движением убрал Александра Кирпичникова и вывел хозяев вперед. А на 26-й минуте стало совсем грустно - вторую шведскую шайбу провел Симон Хольмстрем. Комфортное для скандинавов преимущество, впрочем, продержалось лишь до середины второго периода. Капитан и главная звезда россиян, Василий Подколзин, внес шайбу в сетку. Причем судьи поначалу гол не засчитали, зафиксировав нападение на вратаря. И планировали также удалить российского хоккеиста, излишне эмоционально оспаривавшего такое решение. Но наш тренерский штаб во главе с Владимиром Филатовым также потребовал разобраться, и рефери отправились смотреть повтор. Там они узрели очевидное - сначала шайба влетела в сетку, и только потом россиянин оказался в чужой вратарской. Гол засчитали, удаления тоже не последовало - 2:1.

С этим результатом команды ушли на второй перерыв, сразу же после которого россияне отыгрались. Ровно 20 секунд понадобилось ударному звену нашим юниорам, чтобы прорваться к шведским воротам и отправить шайбу в сетку. Это сделал главный бомбардир сборной Родион Амиров. Дальше игра чуть успокоилась, а новый взрыв последовал на 51-й минуте. Сначала перехват шайбы в средней зоне, ознаменовался сольным проходом Максима Грошева, который впервые в матче вывел сборную России вперед. Но тут же наши защитники не смогли остановить быструю атаку шведов, и Реймонд с убойной позиции оформил дубль - 3:3.

Судьба финала могла решиться за три с небольшим минуты до сирены. Российские юноши, разыгрывая второе подряд большинство, были очень близки к цели. И шайба вроде бы даже проползла заветную линию под щитком шведского вратаря Альнефельта. Но повтор ни с одного из ракурсов не позволил точно зафиксировать, что это действительно произошло. Судьи долго просматривали видео, однако в итоге гол не засчитали. Положа руку на сердце, иного варианта у них и не было.

Определять победителя пришлось в овертайме, где игра проходила уже в формате "четыре на четыре". Здесь лучше смотрелись уже шведы, которые надолго зажали россиян в их зоне. И завершился этот мощный штурм точным броском Реймонда на 66-й минуте. Шведы выиграли этот финал 4:3 и впервые в своей истории получают юниорское "золото". Ну а сборная России, которой не хватило до титула всего одного точного броска, все равно заслужила аплодисментов и самых лестных слов. Команда Владимира Филатова показала отличный хоккей и показала лучший результат за последние десять лет.