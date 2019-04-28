Россияне выиграли "серебро" юниорского ЧМ по хоккею

Те же соперники встречались на финише группового этапа, когда на кону стояло итоговое второе место в группе. Тогда хозяева турнира победили всухую - 3:0. Впрочем, россиянам это не помешало впервые за десять лет дойти до финального матча. По пути обыграв в серии буллитов главных фаворитов, американцев - на полуфинальной стадии. Кстати, на групповом этапе наши юниоры "звездно-полосатым" тоже уступили 3:6. Так что болельщикам оставалось надеяться на повторение истории.
Начало, впрочем, осталось за шведами. Лукас Реймонд на 10-й минуте показал шикарную технику, обманным движением убрал Александра Кирпичникова и вывел хозяев вперед. А на 26-й минуте стало совсем грустно - вторую шведскую шайбу провел Симон Хольмстрем. Комфортное для скандинавов преимущество, впрочем, продержалось лишь до середины второго периода. Капитан и главная звезда россиян, Василий Подколзин, внес шайбу в сетку. Причем судьи поначалу гол не засчитали, зафиксировав нападение на вратаря. И планировали также удалить российского хоккеиста, излишне эмоционально оспаривавшего такое решение. Но наш тренерский штаб во главе с Владимиром Филатовым также потребовал разобраться, и рефери отправились смотреть повтор. Там они узрели очевидное - сначала шайба влетела в сетку, и только потом россиянин оказался в чужой вратарской. Гол засчитали, удаления тоже не последовало - 2:1.
С этим результатом команды ушли на второй перерыв, сразу же после которого россияне отыгрались. Ровно 20 секунд понадобилось ударному звену нашим юниорам, чтобы прорваться к шведским воротам и отправить шайбу в сетку. Это сделал главный бомбардир сборной Родион Амиров. Дальше игра чуть успокоилась, а новый взрыв последовал на 51-й минуте. Сначала перехват шайбы в средней зоне, ознаменовался сольным проходом Максима Грошева, который впервые в матче вывел сборную России вперед. Но тут же наши защитники не смогли остановить быструю атаку шведов, и Реймонд с убойной позиции оформил дубль - 3:3.
Судьба финала могла решиться за три с небольшим минуты до сирены. Российские юноши, разыгрывая второе подряд большинство, были очень близки к цели. И шайба вроде бы даже проползла заветную линию под щитком шведского вратаря Альнефельта. Но повтор ни с одного из ракурсов не позволил точно зафиксировать, что это действительно произошло. Судьи долго просматривали видео, однако в итоге гол не засчитали. Положа руку на сердце, иного варианта у них и не было.
Определять победителя пришлось в овертайме, где игра проходила уже в формате "четыре на четыре". Здесь лучше смотрелись уже шведы, которые надолго зажали россиян в их зоне. И завершился этот мощный штурм точным броском Реймонда на 66-й минуте. Шведы выиграли этот финал 4:3 и впервые в своей истории получают юниорское "золото". Ну а сборная России, которой не хватило до титула всего одного точного броска, все равно заслужила аплодисментов и самых лестных слов. Команда Владимира Филатова показала отличный хоккей и показала лучший результат за последние десять лет.