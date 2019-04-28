Россияне застряли в аэропорту Гуанчжоу

Группа российских туристов застряла в аэропорту китайского Гуанчжоу по возвращению в Москву транзитом из Индонезии и Таиланда. Об этом РИА Новости сообщили в российском генеральном консульстве в Гуанчжоу.

Они не могут вылететь из-за отсутствия визы для перемещения внутри Китая, на наличии которой настаивает китайская сторона. Дело в том, что самолет авиакомпании China Southern должен совершить еще одну техническую посадку в городе Ухань, а значит, в юридическом плане речь идет о необходимости наличия у россиян визы для внутренних поездок в Китае.

В настоящее время в транзитной зоне аэропорта Гуанчжоу находятся 27 граждан России, включая одного ребенка. Между тем, как сообщил агентству атташе генконсульства Григорий Колышкин, в ближайшее время они вылетят в китайский город Урумчи, а затем - в Москву.