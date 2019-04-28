Наши мастера пляжного волейбола Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, представляющие на внутренней арене ВК "Факел" (Новый Уренгой), завоевали "золото" на элитном, "четырехзвездочной" категории этапе "Мирового тура" в китайском портовом городе Сямынь на побережье Тайваньского пролива.

Рано утром 28 апреля по московскому времени ямальцы в решающем матче победили титулованную испанскую пару Адриан Гавира - Пабло Эррера со счетом 21:19, 21:13.

Поясним, что уже несколько лет после реформы "Мирового тура" все его этапы делятся на пять категорий по "звездочкам". "Единички" и "двоечки" - бывшие чисто внутриконтинентальные турниры, получившие статус открытых и вошедшие в официальный календарь Международной федерации волейбола (ФИВБ). "Троечка" - средний уровень, а вот "четверки" и "пятерка" (она же серия "Мэйджор") считаются соревнованиями исключительно для обладающей высоким рейтингом ФИВБ элиты данной популярной разновидности волейбола.

В четырех матчах стадии плей-офф наша лучшая пара не отдала своим соперникам ни одного сета

В апреле 2018 года в Сямыне зрители наблюдали чисто российский финал: Стояновский с Игорем Величко оказались сильнее Красильникова и Никиты Лямина. Но в 2019-м пары выступают уже в других сочетаниях: те же четыре игрока, однако дуэты разные.

Союз высокорослого и отлично блокирующего удары соперников Стояновского с мастером защитных действий Красильников пока более продуктивен. Начав совместные выступления как бы "с места в карьер", эти ребята выиграли январский этап в голландской Гааге, где участники сражались на песчаных кортах в крытом помещении. Сейчас Олег и Вячеслав продемонстрировали абсолютный класс в плей-офф, победив в четырех матчах подряд и не отдав оппонентам ни одного сета.

Триумфаторы китайского пляжа более чем уверенно лидируют в текущем рейтинге олимпийского отбора на Токи-2020 и уже без всяких оговорок считаются одними из главных претендентов на победу в чемпионате Европы-2019. Континентальное первенство этим летом состоится на площадках столичных "Лужников". Сроки соревнования - с 5 по 11 августа. Кстати, уже началась онлайн-продажа билетов на баталии лучших пляжников Старого Света. За медали в живописном месте на берегу Москвы-реки побьются 32 сильнейшие мужские и женские пары Европы.