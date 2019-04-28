Сербские студенты поставили на место американского посла

Американский посол в Белграде Кайл Скотт выступил с лекцией на юридическом факультете Университета в Крагуеваце. Дипломат рассказывал о политике США в Сербии, различиях в помощи от России и США, тяжелом положении местной прессы. При этом он крайне негативно отзывался о РФ, пытался продемонстрировать позитивное влияние американской политики в данной балканской стране. Об этом сообщает авторитетный портал "РуСербия".

Журналисты указывают, что послушать высокопоставленного дипломата пришло всего несколько десятков студентов, но и те, как выяснилось, прибыли вовсе не для того, чтобы услышать рассказ о прелестях американской демократии.

Так, в конце лекции из зала вышел Ненад Милисавлевич, представитель движения "Заветники" в Крагуеваце. Он напомнил послу о его недавнем заявлении, что Америка уважает свою Конституцию и не меняет ее: "Вы говорите, что уважаете вашу Конституцию, а на выступлении в Апатине (город в Сербии) вы показывали карту Сербии без Косово и Метохии (это противоречит сербской Конституции). Я принес вам в подарок географическую карту, чтобы показать вам, что наша территория и наша страна не существуют без Косово и Метохии".

После этого студент Арсениевич-Милич обратился к присутствовавшим на лекции с просьбой поднять руку тем, кто поверил хоть одному слову из сказанного Скоттом. "Ни одной руки поднято не было", - подчеркивается в СМИ. В конце мероприятия студенты вручили американскому послу фотографии убитой авиацией НАТО трехлетней Милицы Ракич и разрушений, нанесенных Сербии в ходе агрессии НАТО.

Напомним, что ранее посол США в Сербии Кайл Скотт выступил перед школьниками на олимпиаде в средней школе "Жарко Зренянин" в Апатине. Рассказывая о штате Аризона, откуда он родом, посол показал слайд, где площадь штата сравнивается с площадью Сербии. При этом Сербия на карте, разумеется, была изображена без оккупированных при помощи США Косово и Метохии. Местные школьники возмущенно закричали, что Косово это часть Сербии, а послу осталось лишь поскорее переключить слайд и продолжать свой рассказ будто бы ничего и не случилось.

Между тем

Посол США в Белграде Кайл Скотт неоднократно уже проявлял циничность и надменность. Так, на фоне набирающего обороты расследования в Сербии, связанного с изучением последствий натовских бомбардировок Югославии, он заявил, что использование боеприпасов с обедненным ураном не несет никакой опасности для здоровья населения Балкан.

"Хотя некоторым, возможно, приносит политическую выгоду приписывание роста уровня заболеваемости раком в Сербии в результате использования обедненного урана, мне неизвестны научные доказательства, которые бы это подтвердили", - отметил он.

Кайл Скотт также высказал свою точку зрения относительно высокого уровня онкологических заболеваний в стране. По его оценкам, их следует искать в стареющем населении Сербии, генетике, большом числе людей, ведущих нездоровый образ жизни, а также проблемах окружающей среды, в частности, неконтролируемых свалках с опасными и канцерогенными отходами.

Данное заявление американца вызвало бурю возмущения в регионе. Посла обвинили в некомпетентности и желании переложить в очередной раз ответственность исключительно на сербов, в это раз, что особенно цинично, за совершенные в отношении них же преступления.

Так, председатель Общества по борьбе с раком профессор Слободан Чикарич, комментируя заявление Скотта, подчеркивает, что количество ежегодно заболевших раком в Сербии увеличилось на 7 тысяч человек по сравнению с аналогичными показателями 15 лет назад, а умирающих от такого рода проблем на 5 тысяч. По его мнению, все это, несомненно, последствия бомбардировок НАТО. Он также видит серьезную проблему в том, что обедненный уран негативно влияет и на генетику пораженных.