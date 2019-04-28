СМИ сообщили о росте цен на аренду квартир в России

В некоторых регионах России за последний месяц съемные квартиры подорожали на 5-6 процентов. Больше всего выросла стоимость аренды в Москве, Новосибирске, Омске и Воронеже.

Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на базы объявлений об аренде недвижимости. Так, например, по данным "Авито Недвижимости", средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России составляет 15,8 тысячи рублей в месяц, рост за год составил четыре процента. В Москве средняя цена - 37,7 тысячи, рост за год - на 12 процентов. "Инком-Недвижимость" оценила рост ставки за год в границах старой Москвы в семь процентов.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, причина повышения стоимости аренды в столице - в снижении покупательской способности рубля, что чувствительно для пенсионеров (они составляют треть всех арендодателей в Москве).

В регионах динамика оказалось разнонаправленной, следует из данных ЦИАН. Например, аренда однокомнатной квартиры только за последний месяц подорожала на семь процентов в Новосибирске и Омске - до 20,5 тысячи и 13,8 тысячи рублей в месяц соответственно. В Воронеже рост составил пять процентов - до 14,8 тысячи, пишет издание. В то же время в Перми, например, аренда подешевела на шесть процентов, в Челябинске - на пять.

Здесь эксперты называют разные причины подорожания съемных квартир: некоторые арендодатели так реагируют на рост спроса, некоторым внушает оптимизм общий рост рынка недвижимости.