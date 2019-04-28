СМИ: Великобритания готовит пакет мер противодействия России и Китаю

Британское правительство готовит пакет мер по противодействию России и Китаю, прежде всего в финансовой сфере. Речь идет о зарубежных средствах, которые поступают в британский парламент и лоббистские круги.

Повод для закручивания гаек довольно традиционный - шпиономания. Замминистра внутренних дел страны по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил британской The Sunday Times, что такие меры уберегут демократию от вражеских атак. Другие собеседники издания утверждают, что иностранных шпионов в Великобритании развелось больше, чем в годы "холодной войны".

Готовящийся пакет мер уже окрестили "новой холодной войной". Новые правила обяжут членов Палаты лордов декларировать все детали их деловых интересов с Россией или Китаем, если такие имеются. Другие меры направлены против агентов иностранных разведок, работающих в британских банках и других коммерческих структурах. Наконец, разрабатываемый документ создаст основу для выдворения сотрудников зарубежных спецслужб даже в том случае, если те находятся в Великобритании по законно полученным визам.