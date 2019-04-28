Социалисты лидируют на выборах в Испании после обработки половины бюллетеней

Испанская социалистическая рабочая партия получает 29,55 процента голосов и занимает первое место на внеочередных парламентских выборах, прошедших в воскресенье в пиренейском королевстве. Это позволит ей занять 126 кресел в 350-местном парламенте. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после подсчета 50 процентов бюллетеней.

На втором месте - Народная партия с 16,7 процента голосов, которые приносят ей 66 кресел. На третьем - "Граждане" с 14,97 процента голосов (55 мест), на четвертом - "Унидас Подемос" с 11,96 процента (32 места), на пятом - крайне правая "Вокс" с 9,88 процента голосов (23 места). В парламент также пока проходят еще 9 партий, представители которых могут занять от 1 до 15 кресел в законодательном органе.

Явка на выборах превысила 70 процентов.

Напомним, 28 апреля в Испании прошли внеочередные парламентские выборы. Испанцам предстояло выбрать 208 сенаторов и 350 депутатов. На эти места в законодательном органе претендовали 1318 и 4016 человек, соответственно. Организация голосования обошлась испанскому бюджету в 139 миллионов евро. Безопасность в стране в этот день обеспечивали 90 тысяч стражей порядка.