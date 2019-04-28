Стали известны подробности стрельбы в американской синагоге

Стрелок был задержан, а раненые доставлены в медицинский центр Паломар, однако в нем отказались говорить о степени их травм. Известно, что среди пострадавших во время празднования еврейской Пасхи, которая совпала с православной, есть раввин и одна прихожанка.

Нападение с применением огнестрельного оружия, произошло в синагоге Конгрегации Хабад в городе Пауэй, штат Калифорния, расположенном примерно в 37 километрах к северу от центра Сан-Диего.

По словам очевидцев, мужчина ворвался в религиозное заведение и произвел не менее шести выстрелов, сообщает Reuters. Затем раздались крики и произошло еще несколько выстрелов. Полицейские прибыли на место происшествия около 11.30 по местному времени и обезвредили нападавшего, чье имя не раскрывается в интересах следствия. За полчаса до этого в синагоге началось празднование приближающейся Пасхи. Подозреваемый, по-видимому, произвел более 10 выстрелов перед тем, как покинуть синагогу, сообщил источник в правоохранительных органах ABC News, отметив, что все произошло очень быстро.

Мэр Пауэй Стив Ваус сказал в интервью CNN, что получил неподтвержденное сообщение об одном смертельном исходе. По словам чиновника, злоумышленник специально выбрал для нападения синагогу. В Пауэе проживает около 48 000 жителей. На сайте мэрии города говорится, что здесь один из самых низких уровней преступности в стране.

Нападение в Пауэе произошло через шесть месяцев после того, как 11 верующих были убиты, а еще шесть человек ранены вооруженным боевиком, Робертом Бауэрсом во время атаки на синагогу в Питтсбурге, предпринятую сторонником белого превосходства. Эта атака, по словам представителей "Лиги против диффамации", стала самым смертоносным антисемитским нападением в истории США. Представитель американских правоохранительных органов заявил, что Бауэрс выступил с антисемитскими заявлениями во время расстрела и регулярно нападал на евреев в социальных сетях.

Движение "Хабад", основанное в 1986 году, базируется в Бруклине, штат Нью-Йорк. В связи с этим полицейское управление Нью-Йорка заявило, что "пристально следит" за ситуацией и увеличивает патрулирование и присутствие в местах религиозного поклонения из-за необходимости соблюдения мер предосторожности.