Традиция аренды летнего дома за городом становится популярнее

В начале прошлого столетия москвичи и петербуржцы семьями выезжали на дачи, чтобы отдыхать: совершать неспешные прогулки, дышать свежим воздухом и наносить визиты соседям. Помещичье прошлое, когда усадьба связывалась с трудом и возделыванием земель, старались забыть, а аренда домика с мезонином на летний сезон считалась хорошим тоном. Спустя столетие история повторяется. Городские жители, устав от суеты каменных джунглей, ищут загородное пристанище на лето, а еще лучше на выходные.

Аренда дач привлекает состоятельных горожан с маленькими детьми, которых вывозят на лето за город. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Все большую популярность в России набирает краткосрочная аренда дач. Семьи снимают их не на все лето или на месяц, а на несколько дней. И это хорошо демонстрируют цифры: за год в сегменте краткосрочной аренды дач предложение выросло на 12 процентов, а спрос - на 44 процента, утверждают в "Авито. Недвижимость".

С одной стороны, покупка и содержание загородной недвижимости не всем по карману, с другой - и эта тенденция набирает популярность уже второй год - представители молодого поколения не уверены в том, что им нужна дача насовсем. "Современная молодежь к дачам практически повсеместно равнодушна, - считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. - Дело в том, что основная мотивация к владению дачей - это обеспечение продовольствием, воспоминание о голодном детстве, которое пережили военное и послевоенное поколения. Ведь именно после войны у нас стали популярны дачи.

А современная молодежь проблем с продовольствием никогда не испытывала, привычки к сельхозтруду у нее нет, зато есть стремление путешествовать. Соответственно, и дачи молодым не нужны".

Современная молодежь к дачам практически равнодушна, потому что дом нужен на короткое время в году, а привязываться к одному месту никто не хочет

Аренда дач становится уделом состоятельных горожан без собственного загородного жилья, но с маленькими детьми, которых нужно вывозить на лето за город. Таких у нас в стране, как считают в Финансовом университете при правительстве РФ, от 1 до 3 процентов, то есть от 150 тысяч до 500 тысяч человек.

Подобную точку зрения высказывали и участники опроса, который провел российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. Так, треть опрошенных признались, что сознательно не покупают дачу, потому что она им нужна только на короткое время.

Они относят себя к поколению, которое любит путешествовать по новым местам и не хочет быть привязанным к даче. Люди также не хотят тратиться и на ее содержание. У многих перед глазами пример родителей, которые всю жизнь работали на дачу: гнули спину на грядках и конопатили дом, а в результате в законные выходные уставали больше, чем в рабочие будни. Поэтому, когда возникает потребность, люди просто арендуют домик на шести сотках.

По мнению Алексея Зубца, аренда дач наиболее популярна в Подмосковье и пригородах Санкт-Петербурга, а также за Уралом - под Новосибирском, Красноярском, Новокузнецком, Омском, Иркутском, то есть в городах, где иметь собственное второе жилье невыгодно из-за плохого климата.

Дачи используются ограниченное время, но при этом требуют постоянного поддержания. Да и продукции, выращенной на шести сотках, точно не хватает на круглый год.



На юге России и в Поволжье, где климат мягче, теплое время года длится дольше, а земля плодороднее, загородная недвижимость есть практически у всех, поэтому аренда дач там менее популярна. "Самая высокая доля потенциальных арендаторов дач традиционно в Санкт-Петербурге, там мы видим рост спроса на аренду дач на 20 процентов", - добавляет Зубец.

Сам рынок активно развивается. Если в начале 2000-х желающие арендовать дачу горожане могли выбирать в основном дома в деревнях или классические шесть соток в СНТ, то сейчас доступна масса вариантов в организованных коттеджных поселках. А они предполагают, в свою очередь, и собственный пляж, и марину для катеров, и детские городки, и спортивные площадки. Среди дополнительных опций, на которые всегда есть спрос, - бани, сауны, площадки для барбекю, мангалы, садовые качели, детские батуты и велосипеды.

Универсальных советов при выборе дачи на лето не существует, эксперты рекомендуют ориентироватьсяна собственные потребности

При этом, что удивительно, средняя цена посуточной аренды снизилась на 17 процентов - до 3770 рублей. Но в некоторых регионах она все-таки выросла. "Чем раньше начать искать дачу на лето, тем лучше - шире выбор. К концу мая предложение сокращается вдвое. Но сейчас вариантов еще достаточно, можно подобрать хороший по цене-качеству", - отмечает гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. Тем не менее, по данным "Авито. Недвижимость", снять дачу стало дороже в 13 регионах. Особенно сильно цены выросли в Красноярском крае (на 68 процентов), Новосибирской (на 49 процентов) и Челябинской областях (на 23 процента).

Но регионов, где цены упали, значительно больше. Снижение начинается с минус 7 процентов в Ставропольском крае и заканчивается рядом регионов с очень сильным падением цен. Так, в Омской области посуточная аренда подешевела на 82 процента, в Калужской области на 66 процентов, в Алтайском крае на 64 процента, в Самарской области на 61 процент и в Нижегородской области на 48 процентов. Дороже всего снять дачу в Волгоградской области - за 9166 рублей в сутки, а дешевле всего в Омской области - за 1063 рубля в сутки.

3770 рублей составила средняя цена посуточной аренды загородной ­недвижимости, по данным "Авито. Недвижимость"

Каких-то универсальных советов при выборе дачи на лето, по словам Луценко, не существует. "Кому-то требуется определенное направление или локация, другому нужна речка рядом, третьего волнует время, затрачиваемое на дорогу до ближайшего города, четвертого - удобства в доме. Просто нужно выбрать базу объявлений покрупнее - там выбор больше", - уточняет эксперт.

Аренда и цены

Фото: Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Ольга Бухарова

Лес, вода и прочие удобства

Предложение на аренду дач в летние месяцы в южных регионах, по данным портала "Мир квартир", выросло на 10 процентов. В Ростовской области самое дорогое предложение - дача в пределах городского округа, плата составит от 12 до 15 тысяч рублей в месяц. Дом с садом за чертой города, но в пределах 30-40 километров от него, можно снять за 8 тысяч рублей. За 5 тысяч предложат садовый домик с четырьмя сотками и старой мебелью, к тому же попросят присмотреть за садом.

Отдельная категория - дача с выездом на 2-3 дня, на выходные, с компанией друзей или, наоборот, на уединенный отдых с рыбалкой. В этом случае предлагаются комфортабельные, часто деревянные срубы, экодома, сутки отдыха в которых, как в хорошей столичной гостинице, - 2500-3500 рублей в сутки. Зато там будет и детская площадка, и обязательный мангал, и большая веранда. Чем комфортнее условия, тем дороже.

В Сочи ценник на аренду дачи повышается уже в мае из-за приближения летнего сезона, рассказала риелтор Елена Захарова. Начинаются расценки от 50 тысяч за месяц, а вот верхнюю планку назвать трудно - есть даже полумиллионные арендные месячные платежи, но популярностью все же пользуются те, что подешевле. Чаще всего откликаются семьи с детьми.

В Самарской области, как и везде по стране, стоимость зависит от уровня комфорта и удаленности от города, рассказывает владелец местного агентства недвижимости "МИАН" Вячеслав Маркин: "Дешевле всего снять домик в деревне с удобствами на улице и водой в колонке. А за комфорт придется заплатить. Сейчас самое время подумать об аренде дачи на лето, потому что через месяц хороших предложений уже не останется".

В Новосибирске уже сейчас спрос на аренду загородных "имений" превышает предложение, отмечает специалист по недвижимости Елена Горбунова. Минимум дачные владельцы просят 10-15 тысяч рублей за сезон, большие коттеджи вблизи Обского моря сдаются по 50-100 тысяч рублей в месяц.

В Воронежской области в часе езды от города, в стоящем на реке райцентре можно снять дом площадью 100-120 метров со всеми удобствами за 20-25 тысяч рублей в месяц, в охраняемом лесном коттеджном поселке уже за 70 тысяч.

В Челябинске предложение превышает спрос, цены варьируются от четырех тысяч рублей в месяц и уходят в бесконечность. Стоимость сильно зависит от наличия водоема, где можно загорать и купаться. Летний домик площадью 56 квадратных метров со всеми удобствами на озере Сугояк в 30 километрах от Челябинска можно снять за 40 тысяч рублей в месяц. А каменный терем площадью в тысячу квадратов на берегу озера Увильды можно арендовать за 370 тысяч рублей в месяц.

В Ярославской области сдаются, как правило, коттеджи и в основном посуточно - за 3-50 тысяч за сутки. На месяц можно снять дом за 10-100 тысяч рублей. Вся недвижимость сдается, как правило, в черте или вблизи городов. Традиционных дачных домиков почти нет.

В Кировской области бум на аренду дач начался примерно два-три года назад, рассказал "РГ" специалист по загородной недвижимости Ян Орешкович. Сегодня спрос превышает предложение на порядок. Стоимость аренды загородной дачи составляет 5-50 тысяч рублей в месяц.

Уже второй год дачный рынок Свердловской области переживает настоящее потрясение. Уральцы начали активно избавляться от летних домиков: число объявлений о продаже дач в окрестностях Екатеринбурга за год выросло на 23 процента.

По словам независимого эксперта Филиппа Урбана, самые бюджетные варианты в Ленинградской области - это комнаты с отдельным входом, гостевые домики (времянки с верандами) и полузаброшенные садовые домики в глуши, с летним душем и удобствами на улице. Такие объекты предлагают за 8-10 тысяч рублей в месяц. Если постройка и обстановка относительно свежие - за 10-15 тысяч. Вариант "вода в доме, теплый санузел" будет стоить 18-25 тысяч за летний месяц. В дачных массивах и садоводствах Карельского перешейка ставки на аналогичные варианты выше: от 25 до 35 тысяч рублей.

Есть и необычные предложения. Так, получил распространение так называемый "трудовой отдых" - хозяева загородного дома предлагают не просто бесплатно пожить у них, но и заплатить за то, что квартирант займется хозяйством - будет копать грядки, поливать цветы, вести другую хозяйственную деятельность. Например, за такие услуги в Пермской области готовы платить до 25 тысяч рублей в месяц в элитных поселках и не более 10-15 тысяч рублей в обычных СНТ.

В некоторых регионах можно найти и пограничный вариант, когда хозяева предлагают пожить на даче лишь за годовой взнос в СНТ и присмотр за домом.

Подготовили Лариса Ионова, Ольга Дмитренко, Никита Зайков, Антон Валагин, Ольга Максимова, Елена Миляева, Александр Шестаков, Дмитрий Мальков, Андрей Андреев, Ольга Штраус, Элина Труханова, Михаил Пинкус.