Новости

Крупный пожар произошел в Воронежской области 06:26
Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе 05:59
Четыре человека погибли при падении строительного крана в Сиэтле 05:26
Трамп выразил соболезнования по поводу стрельбы в синагоге 05:16
Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде 04:37
Автомобиль совершил наезд на пешехода в Москве 03:47
В Забайкалье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров 03:24
Байден опередил Трампа в опросе избирателей 02:45
Власти Шри-Ланки продлили комендантский час 02:07
Вылетевший из Москвы самолет "Аэрофлота" вернулся из-за неисправности 01:43
Стали известны подробности стрельбы в американской синагоге 00:54
В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие 27.04.2019
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву 27.04.2019
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии 27.04.2019
Благодатный огонь прибыл в Россию 27.04.2019
Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе 27.04.2019
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок 27.04.2019
Эрнст: Нельзя позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень 27.04.2019
Даниил Квят: В Баку нужно рисковать, чтобы выжимать максимум 27.04.2019
Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь 27.04.2019
Зеленский предупредил о выступающих от его имени аферистах 27.04.2019
Актриса Зинаида Кириенко рассказала о последних днях Элины Быстрицкой 27.04.2019
Немецкий политик раскритиковала противников "Северного потока-2" 27.04.2019
Видео: Эмилия Кларк притворилась Джоном Сноу 27.04.2019
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в "Дружбе" 27.04.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
28.04.2019 05:16
Рубрика: В мире

Трамп выразил соболезнования по поводу стрельбы в синагоге

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в Twitter в связи со стрельбой, произошедшей в синагоге в Калифорнии. Помним и молимся за всех, кто пострадал от стрельбы в синагоге в Пауэйе", - заявил глава государства.

В Москве два человека погибли после стрельбы у метро

По словам главы Белого дома, последние данные свидетельствуют, что преступление совершено на почве ненависти. Как сообщает Fox News, полиция уже задержала подозреваемого. Трамп отметил, что правоохранители сделали все на высшем уровне.

Подозреваемым оказался 19-летний американец Джон Ирнест, который до этого проживал в Сан-Диего. Злоумышленник произвел более десяти выстрелов перед тем, как покинуть синагогу.

Напомним, три человека, включая нападавшего, получили ранения в результате стрельбы в синагоге. Одна женщина скончалась.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Крупный пожар произошел в Воронежской области
Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе
Стали известны подробности стрельбы в американской синагоге
Байден опередил Трампа в опросе избирателей
Благодатный огонь прибыл в Россию