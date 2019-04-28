Трамп выразил соболезнования по поводу стрельбы в синагоге

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в Twitter в связи со стрельбой, произошедшей в синагоге в Калифорнии. Помним и молимся за всех, кто пострадал от стрельбы в синагоге в Пауэйе", - заявил глава государства.

По словам главы Белого дома, последние данные свидетельствуют, что преступление совершено на почве ненависти. Как сообщает Fox News, полиция уже задержала подозреваемого. Трамп отметил, что правоохранители сделали все на высшем уровне.

Подозреваемым оказался 19-летний американец Джон Ирнест, который до этого проживал в Сан-Диего. Злоумышленник произвел более десяти выстрелов перед тем, как покинуть синагогу.

Напомним, три человека, включая нападавшего, получили ранения в результате стрельбы в синагоге. Одна женщина скончалась.