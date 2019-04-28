Новости

Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву 18:58
На набережной Петербурга взорвался немецкий снаряд 18:50
В Екатеринбурге съели самый большой в мире пасхальный кулич 18:48
В Мурманской области спасли терпящих бедствие рыбаков 18:42
На НТВ стартует шоу с Владимиром Зеленским в качестве ведущего 18:36
Обидчик Квята на Гран-при Азербайджана оштрафован 18:23
Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии 18:21
В Казани машина сбила женщину, перебегавшую магистраль с коляской 18:06
Актрису Ирину Цывину похоронили под другой фамилией 18:05
Тренер "Лидса" заставил свою команду пропустить после спорного гола 18:01
Под Владимиром при пожаре погиб школьник 17:51
СМИ сообщили о росте цен на аренду квартир в России 17:42
Видео: российские военные научились ловить беспилотники сетями 17:33
В Бахчисарае усыновленных кошкой бельчат оставят в зооуголке 17:28
В Москве мужчина устроил стрельбу в кафе 17:21
В Кисловодске полицейский спас семью из горящей квартиры 17:11
У 39-летней актрисы Кристины Кузьминой диагностирован рак 17:10
Явка на выборах в Испании превысила 40 процентов 17:07
Учения НАТО "Весенний шторм" стартуют в Эстонии 29 апреля 17:05
Житель Петербурга лишился руки при взрыве на Октябрьской набережной 17:02
У берегов Мексики участились случаи нападения пиратов 16:52
В Самарской области из-за удара молнии загорелся дом 16:48
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек 16:45
Путин и Си Цзиньпин признали неприемлемым попытки смены власти в Венесуэле 16:40
Россияне назвали самые полезные опции в автомобиле 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
28.04.2019 18:01
Рубрика: Спорт

Тренер "Лидса" заставил свою команду пропустить после спорного гола

Текст: Артур Нанян

Курьезный случай произошел в матче второго по силе дивизиона чемпионата Англии (Чемпионшип) между "Лидсом" и "Астон Виллой".

Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

Главный тренер хозяев Марсело Бьелса заставил своих игроков пропустить мяч после того, как они забили спорный мяч. Футболисты "Лидса" прислушались к аргентинцу и дали сопернику беспрепятственно сравнять счет. Встреча так и завершилась ничьей - 1:1.

Отметим, что один из футболистов "Лидса" остался недоволен решением Бьелсы. Он не постеснялся выдать в адрес специалиста матерную тираду.

В турнирной таблице Чемпионшипа "Лидс" идет на третьей строчке, "Астон Вилла" - на пятой. В Премьер-лигу из этого дивизиона напрямую уже вышли "Норвич" с "Шеффилд Юнайтед", а клубы, занявшие места с третьего по шестое, проведут между плей-офф, победитель которой пробьется в элиту английского футбола.

Спорт Футбол В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

National Interest: США могут заключить временное соглашение с Россией
Названа причина крушения катера в Финском заливе
Крупный пожар произошел в Воронежской области
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми