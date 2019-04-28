Тренер "Лидса" заставил свою команду пропустить после спорного гола

Курьезный случай произошел в матче второго по силе дивизиона чемпионата Англии (Чемпионшип) между "Лидсом" и "Астон Виллой".

Главный тренер хозяев Марсело Бьелса заставил своих игроков пропустить мяч после того, как они забили спорный мяч. Футболисты "Лидса" прислушались к аргентинцу и дали сопернику беспрепятственно сравнять счет. Встреча так и завершилась ничьей - 1:1.

Отметим, что один из футболистов "Лидса" остался недоволен решением Бьелсы. Он не постеснялся выдать в адрес специалиста матерную тираду.

В турнирной таблице Чемпионшипа "Лидс" идет на третьей строчке, "Астон Вилла" - на пятой. В Премьер-лигу из этого дивизиона напрямую уже вышли "Норвич" с "Шеффилд Юнайтед", а клубы, занявшие места с третьего по шестое, проведут между плей-офф, победитель которой пробьется в элиту английского футбола.